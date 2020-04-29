一路熱成夏天！五一連假「全台熱飆30°C」　下波變天時間點出爐

▲周四至下周一各地都是多雲到晴天氣，高溫上看30度以上。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

穩定天氣持續！氣象局表示，今天起至5月4日各地大都維持多雲到晴天氣，西半部高溫30度以上，大台北及中南部內陸地區更上看32度。不過下周一、二華南有道鋒面建立，並接近台灣北邊一帶，屆時水氣又會稍增多，各地都要留意午後降雨。

氣象預報員王品翔表示，明天到5月4日各地多是多雲到晴天氣，周四到周六，環境上吹偏東南風，東半部有局部短陣雨，西半部山區也要留意午後局部短暫陣雨。

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▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周日到下周一，西半部山區有局部短暫陣雨，北部、東半部平地則是午後要留意短暫雷陣雨。此外，下周一、二，華南有道鋒面建立並接近台灣北邊一帶，這時候環境轉偏西南風，水氣變多，各地都要注意可能有午後降雨。下周二、三北部、東北部也會下起短暫陣雨。

▲近期氣溫暖熱，西半部高溫在30度以上。（圖／記者屠惠剛攝）

氣溫方面，近期氣溫暖熱，西半部高溫在30度以上，其中，大台北、中南部內陸地區更上看32度，東半部則是28、29度。

至於菲律賓附近的熱帶擾動發展，目前仍是一團鬆散的熱帶雲簇，明後兩天就會接觸到菲律賓陸地，周日到下周一進入南海後可以再看看發展。不過，氣象局說，目前各國模式看起來，熱帶擾動比昨天更弱一點，連變熱帶性低氣壓的機會也不是很高。