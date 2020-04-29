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橘紅懸日美爆！人潮擠滿天橋搶拍「台北城美景」　攝影迷：戴口罩也要來

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▲▼台北忠孝西路再現懸日美景,忠孝陸橋,曼哈頓懸日。（圖／記者徐文彬攝）

▲懸日降臨台北城，傍晚時分不少攝影迷擠滿天橋卡位搶拍。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」再次降臨台北城！根據中央氣象局懸日預報，4月29日至5月4日一連6天傍晚，在無雲遮情況下，於台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段可觀看到懸日景象。即便有新冠肺炎疫情衝擊，許多攝影迷就算戴口罩也要來搶拍美景。

▲▼0429懸日。（圖／記者黃軍瑋攝）

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▲國內連續4天0確診，不少攝影迷卡位天橋搶拍懸日美景。（圖／記者黃軍瑋攝）

今天一早，在忠孝西路天橋上就有不少攝影迷卡位，時間越接近傍晚人潮就越多，攝影迷李小姐說，雖然還是會擔心疫情，但因為去年有雲沒拍好，今年就算戴口罩也要來拍一下，拍完趕快走。在傍晚6點06分左右，懸日落到了視野中的中心點，不少人看了紛紛大讚「好美！」、「好像來到美國」。

▲▼台北忠孝西路再現懸日美景,忠孝陸橋,曼哈頓懸日。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼懸日秀上演，今天無雲遮蔽，不少攝影迷拍得心滿意足。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼台北忠孝西路再現懸日美景,忠孝陸橋,曼哈頓懸日。（圖／記者徐文彬攝）

雖然氣象預報員王品翔稍早受訪時表示，今天大台北雲量、水氣整體偏少，但大台北西側有些雲消消長長，要拍到無雲遮的完美懸日可能要碰碰運氣。不過，又大又紅的懸日仍準時現身，橘紅光線曬得台北城閃閃發亮，一直持續到約6點20結束。

攝影迷賴先生說，為了拍懸日，他從早上就來卡位，今天很熱很曬，戴口罩真的很辛苦，不過還好今天順利拍到，明天就不用來了。另外，民眾王小姐說，因為今天天氣好，昨天聽說有懸日，所以第一次來這裡卡位拍攝，因為太晚來，只能卡到邊邊的位置，但還是很值得。

▲新冠肺炎防疫期間，民眾群聚戴口罩拍攝懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼攝影迷為搶拍懸日，即便戴口罩也要在天橋卡位，等待最佳拍攝時間點。（圖／記者林敬旻攝）

▲防疫期間民眾群聚戴口罩拍攝懸日，警方出動小蜜蜂舉牌勸導。（圖／記者林敬旻攝）

今天來不及拍攝的民眾也不用擔心，氣象局表示，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別於4月29日至5月1日（星期三至五）與5月2日至4日（星期六至一）傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。

▲▼忠孝西路拍攝懸日人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲忠孝西路拍攝懸日人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼0429懸日。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲懸日現身。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分便擠滿追逐懸日的攝影愛好者。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分，擠滿追逐懸日的攝影愛好者，現場也出動員警管制。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局提醒，懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

▲▼台北懸日預報。（圖／氣象局提供）

▲台北懸日預報。（圖／氣象局提供）

台北市懸日預報

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：
4/29 17:58~18:18
4/30 17:55~18:15
5/01 17:52~17:12

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：
5/02 17:59~18:19
5/03 17:56~18:16
5/04 17:53~18:13

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