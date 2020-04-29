橘紅懸日美爆！人潮擠滿天橋搶拍「台北城美景」　攝影迷：戴口罩也要來

▲懸日降臨台北城，傍晚時分不少攝影迷擠滿天橋卡位搶拍。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」再次降臨台北城！根據中央氣象局懸日預報，4月29日至5月4日一連6天傍晚，在無雲遮情況下，於台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段可觀看到懸日景象。即便有新冠肺炎疫情衝擊，許多攝影迷就算戴口罩也要來搶拍美景。

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▲國內連續4天0確診，不少攝影迷卡位天橋搶拍懸日美景。（圖／記者黃軍瑋攝）

今天一早，在忠孝西路天橋上就有不少攝影迷卡位，時間越接近傍晚人潮就越多，攝影迷李小姐說，雖然還是會擔心疫情，但因為去年有雲沒拍好，今年就算戴口罩也要來拍一下，拍完趕快走。在傍晚6點06分左右，懸日落到了視野中的中心點，不少人看了紛紛大讚「好美！」、「好像來到美國」。

▲▼懸日秀上演，今天無雲遮蔽，不少攝影迷拍得心滿意足。（圖／記者徐文彬攝）

雖然氣象預報員王品翔稍早受訪時表示，今天大台北雲量、水氣整體偏少，但大台北西側有些雲消消長長，要拍到無雲遮的完美懸日可能要碰碰運氣。不過，又大又紅的懸日仍準時現身，橘紅光線曬得台北城閃閃發亮，一直持續到約6點20結束。

攝影迷賴先生說，為了拍懸日，他從早上就來卡位，今天很熱很曬，戴口罩真的很辛苦，不過還好今天順利拍到，明天就不用來了。另外，民眾王小姐說，因為今天天氣好，昨天聽說有懸日，所以第一次來這裡卡位拍攝，因為太晚來，只能卡到邊邊的位置，但還是很值得。

▲▼攝影迷為搶拍懸日，即便戴口罩也要在天橋卡位，等待最佳拍攝時間點。（圖／記者林敬旻攝）

今天來不及拍攝的民眾也不用擔心，氣象局表示，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別於4月29日至5月1日（星期三至五）與5月2日至4日（星期六至一）傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。

▲忠孝西路拍攝懸日人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲懸日現身。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分，擠滿追逐懸日的攝影愛好者，現場也出動員警管制。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局提醒，懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

▲台北懸日預報。（圖／氣象局提供）

台北市懸日預報

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

4/29 17:58~18:18

4/30 17:55~18:15

5/01 17:52~17:12

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

5/02 17:59~18:19

5/03 17:56~18:16

5/04 17:53~18:13