今起飆32度…低壓可能成「黃蜂颱風」？氣象局說話了　各國模擬路徑曝

▲官欣平說，今西半部高溫約30度，中南部可到32度。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，未來一周天氣都不錯，以東半部降雨為主；至於帛琉南方海面有個低壓，近期發展有限，未來是否進一步發展還要再觀察。如今各國模式對該熱帶系統的模擬路徑也曝光，若屆時成颱，將是今年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong，澳門提供，即黃蜂）。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周六東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨；西半部高溫約30度，中南部可到32度，至於東半部約27到29度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，周日到下周二風向偏西南風，有鋒面在大陸長江流域建立，一些中高層雲系會飄到台灣附近，各地天氣依舊為多雲透光，午後北部、東半部和中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，帛琉南方海面有個低氣壓，向西北西緩慢移動。官欣平表示，該低壓目前結構較鬆散，較靠近陸地，近期發展較有限，但因還在海面上，是否進一步發展還要再觀察幾天，等到周五再來看發展程度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼氣象局觀測，帛琉南方海面有個低氣壓，向西北西緩慢移動。（圖／氣象局）

▼各國模式最新模擬低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

▼美國GEFS系集模式最新模擬低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝Tropical Tidbits）