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今年第一個颱風醞釀！氣象局曝「未來走向」　五一連假全台熱飆30°C

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▲▼109年梅雨季展望。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲菲律賓東南風海面熱帶擾動醞釀，不過，未來預測會往菲律賓南方陸地靠近。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

今天起各地天氣穩定溫暖，北部高溫30度，中南部32-33度，氣象局表示，這樣的天氣會一路持續到周末，也就是五一連假整體各地都是多雲到晴天氣。不過，菲律賓東南方海面有熱帶擾動醞釀發展，氣象局說，目前預報未來會往菲律賓南方陸地靠近，縱使周末增強為熱帶性低氣壓，也不會影響到台灣天氣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天起各地天氣穩定溫暖，大部分地區都可以看見陽光，少數東半部地區有短暫降雨機率，中午以後中部山區、南部有午後陣雨機會。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣 暖冬 高溫 12月中民眾短袖上街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高溫天氣將持續到周末，北部30度、中南部32-33度。（圖／記者屠惠剛攝）

溫度方面，氣象局預估這樣穩定溫暖的天氣會持續到周末，也就是五一連假，北部約30度左右，中南部32-33度，東半部也有28-29度。

至於未來幾天的降雨，僅西半部山區有午後陣雨，不過，在五一連假最後一天，午後陣雨範圍會較擴大，包含北部、東半部及中南部山區。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東南方海面的熱帶擾動系統，即便熱帶性低氣壓系統周末增強，也不會影響到台灣天氣。（圖／中央氣象局）

另外，在菲律賓東南方海面的熱帶擾動系統，距離鵝鑾鼻東南方約2600、2700公里，目前環境利於發展，但綜觀全球各個模式預測顯示，未來會往菲律賓南方陸地靠近。

該系統未來能增強到什麼樣的程度或什麼時候增強到比較成熟的系統，氣象局說，預測還不一致，不過資料顯示，周末縱使增強為熱帶性低氣壓系統，也不會影響到台灣天氣，氣象局將持續觀察。

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