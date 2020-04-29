圖輯／懸日精準落在正中心！20分鐘限定美景降臨台北城　明起5天還有機會

▲懸日降臨台北城，傍晚時分不少攝影迷擠滿天橋卡位搶拍。（圖／記者徐文彬攝）

記者賴文萱／台北報導

絕美「曼哈頓懸日」再次降臨台北城！今4月29日起至5月4日，一連6天傍晚，在無雲遮情況下，於台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段都可觀看到懸日景象。即便有新冠肺炎疫情衝擊，許多攝影迷戴口罩也要來搶拍美景，《ETtoday新聞雲》多名攝影記者也在現場記錄下今日的絕美懸日秀饗宴。

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▲▼台北忠孝西路再現懸日美景。（圖／記者徐文彬攝）

▲國內連續4天0確診，不少攝影迷卡位天橋搶拍懸日美景。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼台北忠孝西路再現懸日美景，在好天氣的配合下，吸引大批前來拍攝懸日美景的攝影愛好者。（圖／記者湯興漢攝）

今天一早，在忠孝西路天橋上就有不少攝影迷卡位，時間越接近傍晚人潮就越多，攝影迷李小姐說，雖然還是會擔心疫情，但因為去年有雲沒拍好，今年就算戴口罩也要來拍一下，拍完趕快走。在傍晚6點06分左右，懸日落到了視野中的中心點，不少人看了紛紛大讚「好美！」、「好像來到美國」。

▲▼攝影迷為搶拍懸日，即便戴口罩也要在天橋卡位，等待最佳拍攝時間點。（圖／記者林敬旻攝）

今天來不及拍攝的民眾也不用擔心，氣象局表示，台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，分別於4月29日至5月1日（星期三至五）與5月2日至4日（星期六至一）傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。

▲忠孝西路拍攝懸日人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲懸日現身。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台北忠孝西路再現懸日美景，賞懸日美景絕佳地點忠孝西路天橋不到日落時分，擠滿追逐懸日的攝影愛好者，現場也出動員警管制。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局提醒，懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

▲台北懸日預報。（圖／氣象局提供）

台北市懸日預報

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

4/29 17:58~18:18

4/30 17:55~18:15

5/01 17:52~17:12

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

5/02 17:59~18:19

5/03 17:56~18:16

5/04 17:53~18:13