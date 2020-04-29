國民黨成立「國際事務部」　淡大教授李大中擔任主任

▲淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（資料照／記者陳政錄攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣29日發布二級單位組織調整及人事命令。國際事務自組織發展委員會海外暨國際部抽離，另成立國際事務部，隸屬中央政策會。

江啟臣亦發佈國際事務部主任人選，由淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中出任。李大中為美國佛萊契爾法律暨外交學院博士，淡江大學戰略所前所長，專長為亞太區域及聯合國相關之安全問題，長期活躍於國內外學界及媒體。

另外，江啟臣席宣布，大陸事務部左正東代理主任真除主任。左正東為台灣大學政治系教授，美國丹佛大學國際研究學院博士，曾任本黨大陸事務部副主任，熟稔兩岸事務。

江啟臣同時任命鄧岱賢、張弘遠為大陸事務部副主任。鄧岱賢現任海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長，曾任海峽交流基金會經貿處處長，長期涉獵兩岸經貿事務，亦曾八次代表海基會進行兩岸協商，理論與實務兼具。

張弘遠為政治大學東亞所博士，致理科技大學國貿系副教授、前主任，研究領域為兩岸關係、中共政治及中國大陸產經發展，相關研析兼具學理與政策內涵。

江啟臣希望在既有的兩岸業務之外，也讓國民黨視野國際化，未來將投入更多專兼任人力，因此有上述的組織與人事調整，並責成黃奎博副秘書長代表其協調並統合國民黨的國際及兩岸相關業務。