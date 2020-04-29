一動也不動！年輕男急性腦中風「眼角都是淚」　醫：我幾秒說不出話來

▲魏智偉說，「對我來說也許是再日常不過的疾病，對病人來說是一個震撼的打擊。」（圖／達志／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

「提醒的眼淚…」台中童綜合醫院急診部主任魏智偉發文，分享見到一名急性腦中風患者的眼角都是淚水，「我幾秒鐘說不出話來。」他說，自己居然在忙碌之中，忽略了給患者一些支持和信心，算是一日下來的小小遺憾，「醫病，記得也醫心。」

魏智偉27日「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」臉書粉專表示，一名才40幾歲的先生，忽然有一邊的肢體完全無力，一動也不動被送來急診，他對患者說「應該是發生急性腦中風，我先安排檢查。」

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魏智偉指出，於是檢驗、檢查做完，確認是患者腦中風後，開始給藥治療，很快安排了住院；後來又來了幾個病患就診，他便開始忙碌起來。

▼魏智偉分享工作時的心得。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

魏智偉說，當這名中風病人要被推上去病房住院時，他再去評估神經學症狀，「發現他眼角都是淚水，這些淚水讓我幾秒鐘說不出話來。」他詢問「你手腳力氣還是一樣嗎」；患者回「本來一度可以動，現在又沒力氣了」；他說「你加油....」

「對我來說也許是再日常不過的疾病，對病人來說是一個震撼的打擊」，魏智偉表示，「尤其他又這麼年輕，一定有很多事想做，很多夢想要完成。診斷疾病、治療疾病之餘，我居然在忙碌之中，忽略了給他些支持和信心，算是一日下來的小小遺憾。醫病，記得也醫心。」