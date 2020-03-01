病人背對看診「怕傳染」　急診醫苦笑說心聲：我是有多毒啦？

▲台灣確診39例感染關係圖。（圖／ETtoday）

記者黃君瀚／綜合報導

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台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發首起院內感染，2月29日新增1名清潔人員和3名護理師確診，他們都是第34例患者「確診前」在北部某醫院的接觸者。就有急診醫師提到近來醫病關係緊張的情況，日前看診時竟有病患背對說話，就是怕被傳染，讓他只能無奈苦笑，「我是有多毒啦」！

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉醫師昨日在臉書發文，提到得知有3名護理師和1名清潔人員受感染，心中是萬分不捨，「醫護人員站在第一線面對疫情，不是我們特別勇敢，但這是我們的職責。」

隨著近來新冠肺炎疫情擴散、感染人數增加，恐懼讓醫病關係多了些緊張。魏智偉回憶前幾天看診時，有位病人堅持用背面說話，「這樣我沒辦法評估啦」，得到的答覆卻很殘酷，「哀呦......因為我怕被你傳染啦。」他只能無奈苦笑，「哈哈哈......我是有多毒啦！」

有趣的是回到家中，老婆展現熱情，「你過來，我敢抱你」；他卻也難免有些擔心，「我先洗澡」。文章最後，魏醫師呼籲民眾做好自主健康管理，戴口罩、勤洗手不能少，盡量少進出醫院探病，也希望能珍惜所有醫護人員，「#防疫加油」、「#護理師加油」。

文張貼出後，超過6千網友大力支持，「謝謝第一線的醫護人員，辛苦了」、「辛苦在前線的你們！請先保護好自己」、「謝謝你們辛苦的付出，魏醫師是個暖男醫師」、「同為急診人只想說一起加油」。