LG改以特色命名！　天鵝絨機「LG Velvet」傳於5月問世

▲LG官方親曝新機名為「Velvet」。（圖／LG Newsroom）

記者謝仁傑／綜合報導

繼上週五官方親自曝光新機亮點與照片之後，LG官方 最新發佈的新聞中，正式透露即將推出的手機名稱為「LG Velvet」，打破使用第幾代設備數字命名的傳統。LG 表示，「名字有利於幫助消費者描繪最適合他（她）的個性設備的特質」。

LG Velvet 的設計與其過往的其他手機不同，主要亮點是它的「Raindrop」（雨滴）的主相機組，相較於目前各大手機的矩形相機組趨勢顯得獨樹一格；此外，LG Velvet 正面及背面的「3D弧形設計」，在手感方面將更為舒適，外觀也更為優雅。

LG 表示，「Velvet」是指「喚起光澤、光滑和優質柔軟的象徵」，同時也闡述了新機的特徵和設計理念。LG 產品策略高級副總裁在聲明中指出，此新機反映了當前趨勢，更加注重設計，以滿足獨特的個人品味和特質，「我們有信心引起現今消費者心中的共鳴，使我們建立更清晰的品牌形象。」

▲LG Velvet。（圖／LG Newsroom）

先前據韓國媒體《Naver》報導，LG Velvet 將於5月15日發佈；有其他報導指出 LG Velvet 將搭載高通Snapdragon 765，且支援5G。

雖然近日 LG 不斷提供許多關於新機「LG Velvet」的資訊，但卻沒有透露其他細節，定價與發佈日期目前也尚無提供確切資訊。



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