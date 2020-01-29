Google Nest Mini動手玩　出一張嘴就掌控一整個家

▲Nest Mini動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google智慧音箱Nest Mini於去年底在台灣上市後就引起了一陣討論風潮，不過應該還是有很多人不知道，小小一顆Nest Mini能夠替自己做到哪些事情？《ETtoday新聞雲》記者這次將使用官方提供的Nest Mini、Chromecast、D-Link智慧插座，以及Yeelight智慧彩光燈泡外，也示範Nest Mini如何凱擘大寬頻A1機上盒搭配使用。

▼Nest Mini體積不算太大，放在家中也不會太過佔位子。（圖／記者邱倢芯攝）

先來介紹一下Nset Mini本尊，小小一顆面積約與成年人的手掌心差不多大，這意味著你可以將它擺在家中任何地方，都不會讓家裡看起來特別擁擠；另外，Nset Mini背後也有一個小洞，當你發現家裡沒有任何一個平面可以放下Nset Mini時，可以選擇掛在牆上。

▼Nest Mini背後的小洞設計，讓你可以掛在牆上。（圖／記者邱倢芯攝）

不過因為Nset Mini不是攜帶式的藍牙喇叭，需要插電才能夠使用，因此決定放在哪裡後就要「下好離手」，如果你希望可以在家中任何一個房間都可以使用Nset Mini，那麼建議可以多買幾顆，然後進行裝置串聯，這樣每個空間就都可以無縫聽音樂了。

在決定好Nset Mini要置於何處後，那麼就可以與手機連結了；無論你是使用安卓手機還是iPhone，都可以與Nset Mini串接，不過先決條件是手機必須要先下載《Google Home》App。

要注意的是，如果想要使用任何的智慧家居設備，那麼家中最好要申請居家Wi-Fi，因為所有設備必須要在同一個Wi-Fi環境下才能夠使用（包括手機）。手機下載好Google Home之後，就可以使用App來尋找Google裝置了。

▼手機下載好Google Home之後，就可以使用App來尋找Google裝置了。（圖／記者邱倢芯攝）

在手機尋找到Nset Mini裝置後，系統會跳出一連串的設定要求，此時你只要按照系統要求的去設定即可。

在設定好手機與Nset Mini的連結後，就可以來尋找其他的智慧裝置啦！這次官方提供了智慧插座與智慧燈泡。

▼在同一個環境中有可支援Google的裝置，即會出現在畫面當中。（圖／記者邱倢芯攝）

智慧插座的設計初衷，是要讓一些不具智慧化功能的家電（如傳統電風扇）可以依照指示來開啟/關閉。要讓Google Home與智慧插座連結前，要先下載D-Link專屬的App；先使用D-Link App與智慧插座連結後，再點入Google Home App當中，與D-Link App串接，就能夠聲控家電的電源開啟、關閉了。

▼智慧插座的設計初衷，是要讓一些不具智慧化功能的家電可以依照指示來開啟/關閉。（圖／記者邱倢芯攝）

而Yeelight智慧彩光燈泡與Google Home的連結方式與D-Link智慧插座差不多，一樣須先下載Yeelight專屬的App，並使其與智慧燈泡連結後，再用Google Home App與Yeelight App串接藉即可聲控燈泡開關，以及燈泡的顏色更換。

Chromecast的設定較單純一些，因為Chromecast是Google自家推出的產品，因此只要用Google Home App直接與Chromecast串接即可。使用Nest Mini與Chromecast串接後，你只要說一聲「OK Google，我要看YouTube」，即便電視原本是關閉的狀態，Chromecast一樣能自動開啟你家電視；如果想要換看一個頻道，也能聲控Google，替你換頻道。

值得注意的是，Chromecast能夠觀看的內容不僅有YouTube，也提供myVideo等平台的觀看，如果想看其他平台的內容，也只要一聲令下就可完成。

▼Nest Mini這次也與系統頻道業者凱擘大寬頻合作，一樣能夠使用Nest Mini智慧音箱來聲控開啟、關閉、轉台。（圖／記者邱倢芯攝）

而說到「看電視」，就不得不提到傳統的第四台；Nest Mini這次也與系統頻道業者凱擘大寬頻合作，一樣能夠使用Nest Mini智慧音箱來聲控開啟、關閉、轉台等，不過如果要使用Nest Mini來收看凱擘的內容，那麼就必須先將家中的機上盒換成凱擘最新推出的A1機上盒，兩部機器方能夠連動。

不過要注意的是，如果要使用Nest Mini來觀看凱擘的內容，並無法直接請「Google小姐」替你開關電視或轉台；必須先說「OK Google，我需要『電視管家』」，而後系統會替你喚醒凱擘的電視管家。

喚醒電視管家後，如果你想看A新聞台，就要說「電視管家，我要看A新聞台」。轉好台後，如果你不需要電視管家了，那麼就可以先請電視管家退下；不過如果在電視管家連續三次詢問你的需求，而你都沒有回答，電視管家也會自動退回待機狀態，當你下次需要電視管家時，就必須要再請Google小姐替你喚醒了電視管家了。

整體來說，在居家環境中安裝一顆Nest Mini算是相當方便，不但可以直接用中文溝通，且目前Google已經與3,500個品牌合作，並可與30,000款智慧型裝置搭配使用，家中的照明、插座、空調、掃地機器人、除濕機、空氣清淨機、洗衣機、乾衣機等家電，都能透過連線以語音指令操作

有許多人可能會想購買智慧音箱的必要性？像是洗衣機這樣的使用情境，因為使用者依然得靠自己的力量將衣服放近洗衣機中、倒入洗衣精，與智慧音箱的搭配感覺就沒有必要。

不過可以思考的是，如果家中的洗衣機是洗烘脫一機，當洗衣機洗完的瞬間，外面突然下雨不好曬衣服，或是突然發懶想要直接將衣服烘乾，此時坐在沙發上看電視的你，就可以直接對著Nest Mini說「OK Google，幫我烘衣服」，即可繼續當個沙發馬鈴薯了！