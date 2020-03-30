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放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款　推雙螢幕手機重現「巧克力機」榮耀

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▲▼LG。（圖／路透社）

▲傳LG將不再推出新的G系列機款。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

過去LG智慧型手機產品是以G系列及V系列雙旗艦方向發展，不過日前有消息指出，LG下一代G系列機款G9 ThinQ將以中階機身分現身，而稍早又有外媒消息指出，G系列已經被LG「放棄」了，且LG擬推出新系列機款，重返「巧克力機」時代榮耀。

LG於上個月發表V系列新旗艦機款V60 ThinQ 5G，外界開始將目光轉向另一旗艦G系列後繼機款，不過本月中旬有韓媒透露，新一代G系列旗艦G9 ThinQ將被降級為中階機款，其所搭載的處理器擬從一直沿用的高通8系列降為S765G。外媒普遍看好這一發展，認為這對LG而言是個明智的決定，但稍早《Notebookcheck》引述韓媒消息指出，這款「擬搭載S765G處理器」的機款並非G9 ThinQ，且LG將不再推出新的G系列機款。

事實上，這並非首個G9 ThinQ的「死訊」。今年2月初已陸續有報導稱，LG將停止G系列生產線以更加專注於V系列旗艦機的開發，且有傳言指出LG並無計畫在MWC上發表G9 ThinQ，側面證實了該消息。

《Notebookcheck》報導，此舉顯然是因應LG行動通訊事業部門（MC）Lee Yeon-mo的建議所致。將徹底淘汰LG G系列，並以全新的產品陣容取而代之。新系列將搭載高通S700系列處理器，可能是上回傳聞中的765G。據傳該新系列機款已獲業內人士一致好評。

據《PhoneArena》報導，關於該機款另一有趣傳聞指出，LG擬透過該新系列產品重塑消費者早已遺忘的「巧克力機」榮耀。2006年，LG發布了全新巧克力滑蓋手機LG VX8500，結合行動電話功能及影音播放器、相機、網路瀏覽器於一體，欲挑戰當時最熱門的蘋果iPod。該機款是一款相當成功的滑蓋式功能手機，不過目前尚不清楚LG是打算以某種方式復刻該機款設計，還是僅想重燃「巧克力」精神。

據傳該機有著「雙螢幕」配置，有著6.7吋至6.9吋的大螢幕，預計將配備4鏡頭，有著4800萬畫素的主鏡頭，預計電池容量將達4000mAh。售價則會低於100萬韓元（約新台幣2.69萬元）。

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