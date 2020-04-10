LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

▲LG新機採用簡約優雅的設計語言。（圖／LG Newsroom）

記者謝仁傑／綜合報導

LG 官方發佈即將推出的新機的消息，雖然並未透露新機名稱，但表示新機的設計概念取自大自然，採用相當簡約且視覺優雅的設計，其一大特色是配備了取名為「Raindrop」（雨滴）的主相機。

與現今許多高端手機上的方形鏡頭組趨勢相反，背面三個鏡頭與一個LED閃光燈按大小順序排序，看起來就像落下的雨滴。除了主鏡頭稍微凸起之外，其它鏡頭皆採無縫式的貼合手機背部，讓整支手機看起來更具時尚簡約的美感。

▲LG,手機,巧克力機。（圖／LG Newsroom）

另一個首次亮相的新設計元素是「3D Arc Design」，正面螢幕邊緣和背部邊緣皆採曲面設計，且呈對稱彎曲，這樣的設計沒有尖銳的邊緣，更貼近手感。LG 行動通訊設計實驗室負責人表示，「即將推出的新機借鑒 LG 經典設計歷史，打造與眾不同的外型，未來其他手機預期也會延續這項設計概念，成為我們的競爭優勢。」

近日也在 Geekbench 發現一款疑似 LG 新機 LM-G900N 的資訊，推測其作業系統為 Android 10，搭載高通的八核心處理器，內建8GB RAM，基礎頻率為 1.8GHz。

據傳新機將於5月15日發佈，不過關於這點 LG 官方也並未確切透露。

▲疑似LG新機資訊出現在Geekbench資料庫。（圖／Geekbench）

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