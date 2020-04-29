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防疫百天10大現象！台人排隊買口罩、瘋搶衛生紙

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▲▼好市多分店周末擠滿搶衛生紙民眾。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲超商擠滿搶衛生紙民眾。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎從去年12月底持續延燒，至今全球已有300多萬人確診。台灣衛生福利部疾管署為此於1月20日成立流行疫情指揮中心。在防疫100天裡，國人漸漸養成戰「疫」習慣，不少人除了每日下午兩點準時收看記者會直播，在這期間還出現了特別的現象！《ETtoday新聞雲》整理戰「疫」100天的10大現象，你發現了嗎？

椅子玩接龍！為了口罩5點排隊搶翻天
台灣1月21日發現首起新冠肺炎確診病例後，不少民眾擔心SARS事件重演，紛紛搶買口罩、酒精，甚至在過年期間，國人走春的行程變成是在口罩廠門口排隊搶購口罩。為平息這股席捲而來的「口罩慌」，指揮中心在１月30日開始徵收國內口罩廠的醫用口罩，全面禁止出口，引發民眾恐慌。

請繼續往下閱讀...

2月6日開始實施的「口罩實名制」，限定民眾拿健保卡到特約藥局購買，每人7天限制購買2片，但這項措施造成各地藥局外出現滿滿人潮，甚至有些阿公、阿嬤清晨就搬著椅子在藥局前等候。為了解決排隊問題，口罩措施不斷演變，4月22日進化到口罩3.0，維持前兩版本的購買流程，新增超商插卡續訂下一輪並現場繳費的超商預購方式，民眾14天可領到9片，大幅的提高購買口罩的便利。

▲排隊買口罩人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生紙之亂！心慌買不到衛生紙、泡麵超商貨架全都空
疫情延燒讓國人除了搶購防疫物資外，民生用品也造成瘋搶。今年2月初，因一名網友在網路上散布「衛生紙、衛生棉都拿去做口罩」的不實謠言，短短數日引發民眾恐慌，陷入不理性的衛生紙搶購潮，把各大超商衛生紙搶購一空。

除了衛生紙之亂，乾洗手、泡麵、水餃、雞蛋及冷凍食品也有搶購風潮，儘管業者不斷補貨，也趕不上民眾搶購的速度。對此，經濟部掛保證，民生物資供應無虞，稻米庫存可供國人吃 21 個月，衛生紙的原料紙漿庫存也超前部署，民生物品供應絕對沒問題。

大眾運輸戴口罩、量體溫！雙鐵採梅花座
為減少民眾搭乘交通運輸工具時可能傳播病毒的風險，除了規定搭車需要戴口罩外，台鐵、高鐵日前也宣布，列車上停售便當、飲料、食品，連高鐵列車上的自動販賣機也暫停服務。

另外，雙鐵也在之前採取梅花座，實施交叉式配座方式售票，讓民眾有適當的社交距離，減少染疫機會。如果在座位充裕的狀況下，一個人乘車會優先販售靠窗座位，隔壁的座位會直接空出暫不予發售；若是雙人以上乘車，考量親子、需照顧之年長者等需求，仍發售相鄰座位。

▲▼ 電腦,筆電,上班,在家上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲疫情爆發後，指揮中心建議民眾在家上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「宅在家上班」成流行！視訊產品熱銷
疫情爆發後，指揮中心建議各大企業實施「彈性、異地、居家」辦公、工作與上課，防範疫情擴散。「在家上班」頓時變成最流行的工作型態。

指揮中心除了要求企業彈性上班外，也特別強調有相關旅遊史、發燒等症狀者不可上班，去人潮擁擠處旅遊的民眾，也要進行自主健康管理，盡量在家上班。

「在家上班」也帶起一波宅經濟風潮，包括電腦螢幕、筆電、網路攝影機、遊戲機和視訊軟體需求起飛，同時也大幅提振個人電腦和周邊硬體產品類股行情。

▼因疫情影響，機場航班全部取消，機場空無一人。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼因新冠肺炎影響，松山機場國際線航班全部取消，國際線大廳幾乎空無一人。（圖／記者呂佳賢攝）

「疫」想不到！桃機入境人數掛0登機門關20個
受到疫情影響，桃園機場第1航廈日前入境人數竟然「掛鴨蛋」，低迷的旅運量創下新紀錄。桃機也為此宣布，停用第一航廈A1-A5、B1-B5與第二航廈C6-C10、D6-D10總計共20個登機門。

目前機場除了保全、警察、清潔員、店員之外，連拉行李箱的旅客身影也看不到，在餐廳用餐的只有機場工作人員，免稅店、商店業績也常常掛0，許多人感嘆「這樣的日子還要繼續過多久？」

大賺防疫財！外送平台業績暴增5成
受疫情影響，絕大部分民眾也改變消費習慣，大量減少外出用餐、消費，改以下單外送以減少接觸人群機會。外送平台foodpanda3月觀察近2個月訂單量，不僅美食訂單成長3至5成，生鮮雜貨更是直接5倍跳，另一外送平台「戶戶送 Deliveroo（已於4月10日撤出台灣營運）」日前也統計2月外送單量較1月大幅成長5成，與去年同期相比成長4倍，根據數據顯示可明顯看出消費者外出頻率降低，朝向在家自己開伙或是叫外送為主。

▲▼Uber Eat美食外送平台配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲防疫期間民眾不敢出門，外送平台業績量暴增。（圖／記者湯興漢攝）

戴口罩、勤洗手防疫！腸病毒、流感意外減少
疫情初期疾管署不斷呼籲要常洗手、戴口罩，減少群聚的低社交生活，這些措施有效阻擋台灣疫情大規模爆發，就連往年常在12月到隔年3月爆發的腸病毒也順手消滅。有醫生發現，自己的診所從三月至今，沒有出任何一個腸病毒或流感病例，這是過去十多年兒童急診經歷從未發生過的。

酒店2例確診！八大行業全關門
台灣一名酒店女公關日前確診新冠肺炎，加上先前確診的台商到金芭黎舞廳消費，讓台灣酒店界至今累積2名確診案例。對此，指揮中心宣布，各縣市地方政府列管八大行業場域，只要有「男、女陪侍」的酒店及舞廳即期停業。所謂的八大行業，根據政府定義，為「視聽歌唱業」、「理髮業」、「三溫暖業」、「舞廳業」、「舞場業」、「酒家業」、「酒吧業」及「特種咖啡茶室業」等八種行業。

▲阿里山、福義軒等地區出現人潮湧現，國家級簡訊告警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山等景點在清明連假出現人潮，指揮中心發送簡訊告警。（圖／記者翁伊森翻攝）

悶壞了！清明連假民眾擠爆11大景點
清明節連假4天，被疫情悶壞的民眾全都出來趴趴走，各大景點人潮爆滿，防疫出現大破口。指揮中心在連假的最後一天，針對到過11個景點的民眾，發送2則警告訊息，提醒民眾保持「社交距離」。

第一則簡訊針對一般景點，包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等10處。第二則簡訊則針對屏東縣南州鄉以南。

避免院內感染！醫院禁探病、陪病者限一人
為避免院內群聚感染，全台各地醫院啟動許多新規定，除了必須戴口罩、量體溫，也增加其他管制措施，包括攜帶證件、訪客管制等。中央疫情指揮中心也表示，為加強防疫，這段期間內禁止到醫院探病、陪病者只能1人，但也表示，探病不可能全禁，如需要家屬簽署手術同意書、病況惡化等醫療照顧需要，仍可到院探病。
 

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