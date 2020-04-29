民眾4步驟捐口罩助國際　陳菊響應：「我捐了，你們呢？」　

▲總統府祕書長陳菊。（資料罩／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，政府「Taiwan Can Help」人道醫療物資救援口號讓世界注意到台灣，不過自27日起，捐口罩善行不再局限於政府，民眾也能「Help」。對此，總統府祕書長陳菊28日晚間在臉書表示「我捐了，你們呢？」

陳菊臉書再次請出「花媽」宣傳捐增口罩4項步驟，依序為點進「全民健保行動快易通APP」後，點選「健康存摺」，畫面中會顯示「響應人道救援」的選項，點入後找到「我願意」，即可選擇公開姓名或默默行善。

陳菊說，「全民健保快易通APP已經開放，大家參與國際援助，用自己未使用的口罩配額，響應國際人道救援，讓我們在守護台灣之餘，也能為這個世界近一分心力」。

對於響應活動，陳菊也表示「我捐了，你們呢？」，大家如果先前有口罩配額未訂購，可以打開上述APP，動動手指就能做到國際援助，「Taiwan can help, We can help」。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日也透露，截至28日記者會當天，約有12萬人響應，指揮中心也要持續呼應大家繼續響應救世界的心。

▲陳菊臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）