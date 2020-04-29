蔡英文登上荷蘭大報！獲讚「領先全球防疫」：第一個做出有效回應的領導者

▲蔡英文面對疫情冷靜沉著。（圖／總統府提供）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎爆發至今，總統蔡英文多次登上國際媒體，肯定她的防疫對策與反應。荷蘭全國性大報《共同日報》（Algemeen Dagblad）27日指出，蔡英文是最早對疫情做出有效回應的人，「已經成為對抗疫情的世界領導者」，這些日子以來的表現讓人印象深刻，各國應該認真討論讓台灣加入世界衛生組織（WHO）。

《共同日報》在內文中提到，大陸領導人習近平、美國總統川普、巴西總統波索納洛等男性領導人，大多抱持強硬態度處理疫情，反觀台灣總統蔡英文、德國總理梅克爾以及紐西蘭總理阿爾登，她們都以理性且謹慎地態度對抗病毒，防疫成果也確實相當出色，且這三個國家的領導人都有個共通點，全為女性。

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）



報導指出，雖然大陸在WHO極具地位與影響力，但經歷這次的防疫經驗，證明台灣在醫療方面確實有著強大能力，國土就位在疫情起源地旁邊，至今僅6人不幸喪生，還有餘力捐贈口罩到美國與歐洲，顯然各國必須認真討論是否讓台灣加入WHO。

內文也稱讚了德國總理梅克爾的明確領導，並為歐盟內部的防疫奠定了基礎，還著手進行大型檢測計畫、快速隔離措施，串聯起歐盟各國的橋樑，共同抵禦新冠病毒。至於紐西蘭，目前只有19人死亡，相較其他國家仍在可掌控範圍中，除了總理阿爾登的積極防疫，她也主動減少官員們5分之1的薪水來援助國家，表達政府和人民站在同一陣線的心。