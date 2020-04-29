戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了

▲短耳掛瑕疵品戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！（圖／宜蘭縣衛生局）



記者許力方／綜合報導

宜蘭消保官日前接獲不少縣民反應，成人口罩有掛耳線過短的瑕疵，經衛福部長陳時中准許後，縣府緊急作業，於27日開始在各衛生所提供「換罩」服務，還有工作人員出面勸導反遭辱罵落淚。對此，衛生局出面回應，受理退換口罩作業2天時間，已經被換了約15萬片，許多志工看到一箱箱的堪用品必須銷毀，都忍不住難過地哭了。

宜蘭縣府24日表示，近日接獲不少縣民向消保官反映，這陣子買到地成人口罩掛耳線太短，導致配戴時耳朵不適，甚至容易斷掉的瑕疵，卻無法退換貨，造成困擾，經中央承諾獲准，縣府衛生局並於25、26日周末兩天迅速完成更換作業準備工作，宣布買到「短耳掛口罩」的民眾，27日下午起可到衛生所等地辦理更換，時間受理至5月9日。

衛生局27日表示，縣府與宜蘭縣藥師公會已經清點縣內尚有庫存的短耳掛口罩，並調度更換為長度正常的成人口罩，以確保下周起民眾可以購買到正常的口罩。已售出的部分，縣民若仍有尚未使用過的短耳掛（含單側或雙側掛耳線太短）成人口罩，可於27日下午起，攜帶至各衛生所進行更換。

▲衛生所人員不忍銷毀堪用品口罩，難過落淚。（圖／宜蘭縣衛生局）



更換口罩僅2天時間，就傳出有工作人員看到民眾帶著尚良好的口罩來更換，勸導後慘遭一頓劈頭辱罵，甚至有人拿了一整盒來換，夾雜疑似使用過的口罩，讓他們不禁委屈掉淚。

衛生局對此回應，若民眾真的購買到短耳掛成人口罩，各地衛生所都會受理更換，但從27日受理至今，已經被換了約15萬片，工作人員、志工要逐一檢查清點忙得不可開交，還有些志工看到一箱箱被退回的口罩必須銷毀，又難過又心疼地當場哭了出來。

衛生局指出，受理更換口罩以來，受到民眾熱烈回響，第一波15萬片口罩已全數更換完畢，因此各衛生所自29日起將先暫停更換作業。縣府也特發聲明，呼籲中央盡速補充貨源，後續待貨源配送到達後將再行公告，最後標記「支持伙伴不要為難」、「感覺短不一定是短」、「愛惜資源切勿囤積口罩」、「口罩國家隊片片皆辛苦」、「最最感謝保健志工團隊的協助相挺❤」

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