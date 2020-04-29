　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了。（圖／宜蘭縣衛生局）

▲短耳掛瑕疵品戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！（圖／宜蘭縣衛生局）

記者許力方／綜合報導

宜蘭消保官日前接獲不少縣民反應，成人口罩有掛耳線過短的瑕疵，經衛福部長陳時中准許後，縣府緊急作業，於27日開始在各衛生所提供「換罩」服務，還有工作人員出面勸導反遭辱罵落淚。對此，衛生局出面回應，受理退換口罩作業2天時間，已經被換了約15萬片，許多志工看到一箱箱的堪用品必須銷毀，都忍不住難過地哭了。

宜蘭縣府24日表示，近日接獲不少縣民向消保官反映，這陣子買到地成人口罩掛耳線太短，導致配戴時耳朵不適，甚至容易斷掉的瑕疵，卻無法退換貨，造成困擾，經中央承諾獲准，縣府衛生局並於25、26日周末兩天迅速完成更換作業準備工作，宣布買到「短耳掛口罩」的民眾，27日下午起可到衛生所等地辦理更換，時間受理至5月9日。

衛生局27日表示，縣府與宜蘭縣藥師公會已經清點縣內尚有庫存的短耳掛口罩，並調度更換為長度正常的成人口罩，以確保下周起民眾可以購買到正常的口罩。已售出的部分，縣民若仍有尚未使用過的短耳掛（含單側或雙側掛耳線太短）成人口罩，可於27日下午起，攜帶至各衛生所進行更換。

▲▼戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了。（圖／宜蘭縣衛生局）

▲衛生所人員不忍銷毀堪用品口罩，難過落淚。（圖／宜蘭縣衛生局）

更換口罩僅2天時間，就傳出有工作人員看到民眾帶著尚良好的口罩來更換，勸導後慘遭一頓劈頭辱罵，甚至有人拿了一整盒來換，夾雜疑似使用過的口罩，讓他們不禁委屈掉淚。

衛生局對此回應，若民眾真的購買到短耳掛成人口罩，各地衛生所都會受理更換，但從27日受理至今，已經被換了約15萬片，工作人員、志工要逐一檢查清點忙得不可開交，還有些志工看到一箱箱被退回的口罩必須銷毀，又難過又心疼地當場哭了出來。

衛生局指出，受理更換口罩以來，受到民眾熱烈回響，第一波15萬片口罩已全數更換完畢，因此各衛生所自29日起將先暫停更換作業。縣府也特發聲明，呼籲中央盡速補充貨源，後續待貨源配送到達後將再行公告，最後標記「支持伙伴不要為難」、「感覺短不一定是短」、「愛惜資源切勿囤積口罩」、「口罩國家隊片片皆辛苦」、「最最感謝保健志工團隊的協助相挺❤」

►放假揪閨蜜！SPA券「下殺2.4折」999元享受100分鐘～

▲▼戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了。（圖／宜蘭縣衛生局）

ET快訊
「一個月不上床賺300萬」約炮高手找到真愛！　實境秀情侶要結
投資拍片驚傳遭騙180萬？　澎恰恰報案原因曝光
快訊／還有機會！大樂透連23槓...下期頭獎上看「8.3億元
老公呼呼大睡…陸女心死「抱幼女墜27樓亡」　家屬見屍：憂鬱症
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了

米其林1星撐不住！「莆田」基隆店開2年驚傳熄燈　東岸美食天堂掰了

報稅季來了　北區國稅局：今年新增同婚配偶報稅等新措施

勞動部安心即時上工放寬首日　雲嘉南符合資格率逾93％

霸氣！直播天王玩遊戲贏下保時捷　「拍賣250萬元」全捐流浪動物協會

桃園唯一常態性開放的公園烤肉區爭議多　市議員黃家齊關切

人夫「網路交友」裝單身！2女被騙上床掏錢　一看全家福傻眼

大林路機車道縮減出「撞」況 　林美燕邀相關單位設法改善

路口直直撞！賓士敞篷車飆撞小貨車　包子店老闆出來一看傻了

台中突襲稽查抓到了！享溫馨KTV偵煙探測器「警報沒響」　遭令立即停業

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

《創造營2020》初評級就很炸！　女學員飆舞…黃子韜：我起雞皮疙瘩了

戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了

米其林1星撐不住！「莆田」基隆店開2年驚傳熄燈　東岸美食天堂掰了

報稅季來了　北區國稅局：今年新增同婚配偶報稅等新措施

勞動部安心即時上工放寬首日　雲嘉南符合資格率逾93％

霸氣！直播天王玩遊戲贏下保時捷　「拍賣250萬元」全捐流浪動物協會

桃園唯一常態性開放的公園烤肉區爭議多　市議員黃家齊關切

人夫「網路交友」裝單身！2女被騙上床掏錢　一看全家福傻眼

大林路機車道縮減出「撞」況 　林美燕邀相關單位設法改善

路口直直撞！賓士敞篷車飆撞小貨車　包子店老闆出來一看傻了

台中突襲稽查抓到了！享溫馨KTV偵煙探測器「警報沒響」　遭令立即停業

戴了耳朵痛…「15萬片口罩」2天被換光！衛生所人員不忍銷毀哭了

火牆衝來滿地焦屍！敘利亞油罐車爆炸40死　土耳其控庫德族民兵

米其林1星撐不住！「莆田」基隆店開2年驚傳熄燈　東岸美食天堂掰了

陳時中為大家上的防疫社會課　醫藥記者在指揮中心的100天

火噬錢櫃716包廂！他衝回火場嘶喊…2友聽「服務員一句話」上樓慘死

捷克前參議長訪台前猝逝　遺孀指控：曾收到中國大使館恐嚇信

中職／右投對決！洛奇首度對兄弟　黃恩賜拚本季首勝

發10萬日圓補助…日本黑道堅持不領　一句話曝「霸氣理由」

第二波疫情將爆發！美首席顧問警告：新冠病毒肯定會「絕地大反攻」

中職／洪一中再拚師徒對決首勝　陳仕朋力抗桃猿卡本特

北捷驚傳2人互毆！上位壓制「月台變擂台」…民眾嚇傻跟拍

地方熱門新聞

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

已婚離職員警稱單身　對女騙財色

直播天王拍賣保時捷　250萬全捐流浪動協

安心即時上工放寬雲嘉南符合資格率逾93％

莆田基隆店開2年熄燈　美食天堂掰了

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

今年報稅　新增同婚配偶

賓士車直撞小貨車　險衝進店家釀禍

大林路機車道縮減出「撞」況

公園烤肉爭議多　市議員黃家齊關切

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

違規停車台南人最討厭

不補助老人健保　民眾多付5千元

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

更多熱門

相關新聞

日本斥資129億發口罩　不良品達30萬個

日本斥資129億發口罩　不良品達30萬個

日本政府為了抗疫，除了在4月16日發布全國緊急狀態令外，也接著在17日向國民發放布口罩。起初有民眾反應口罩尺寸太小，無法完整遮掩口鼻，日媒又在28日報導，這些口罩有很大的比例都是不良品，其中又以發放給孕婦的最為嚴重，總數50萬個裡就有多達30萬個是不良品，不僅是外表有汙損、黴菌，有些甚至還夾帶著毛髮。

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

獨／火力支援12萬人海捐口罩援外！直擊國家隊「日產230萬片」

獨／火力支援12萬人海捐口罩援外！直擊國家隊「日產230萬片」

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

草間彌生限定版！台灣產地曝　34種「神花色」口罩

草間彌生限定版！台灣產地曝　34種「神花色」口罩

關鍵字：

口罩短耳掛瑕疵宜蘭成人口罩

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

忍住不上床就有300萬入袋！

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

疫爆圖曝20天台灣奇蹟　4萬人看呆

閨蜜曝「周揚青聽到愷樂道歉反應」

周揚青閨蜜嗆羅志祥「所有人一筆一筆算清楚」

《慾罷不能》4CP其中一對要結婚

雲科大浪犬被虐死　外校生坦承犯案

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面