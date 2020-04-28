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霸氣！直播天王玩遊戲贏下保時捷　「拍賣250萬元」全捐流浪動物協會

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲直播天王林揚竣，將打遊戲贏來的保時捷718 Boxster 做公益拍賣。（圖／擷取自臉書林揚竣臨時粉絲團）

記者白珈陽／台中報導

普雷威旗下的人氣手遊《洛汗M》，日前舉辦衝等活動，全伺服器第一個達到100等的玩家，就能得到一輛市價300多萬元的全新保時捷718 Boxster；經過數月競爭後，得獎者就是直播天王林揚竣，他不改狂放風格，27日晚間拿到車˙子就開啟直播，舉辦0元起標公益拍賣活動，最後以250萬元拍出，而全數金額將捐給流浪動物協會。

直播天王林揚竣，4年前開始經營直播網拍，第1年就創造破億營業額，曾賣出600萬元麥拉倫超跑、350萬元藍寶石、200萬元百達翡麗名錶等高價商品，被公認「什麼都能賣」，是業界的傳奇。日前他與員工一起參加人氣手遊《洛汗M》舉辦的衝等活動，謙虛表示「只是想享受打遊戲的快感」，就這樣奪得了第一名，贏下價值300多萬元的保時捷718 Boxster。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲隨著價格不斷飆高，林揚竣竟開口阻止「再這樣下去，你們直接去買新車就好！」，不捨粉絲買高吃虧。

全新的718 Boxster於4月抵台後，在昨晚送到林揚竣的直播公司外，而如今年營收近10億的林揚竣，決定將保時捷在直播中拍賣，並把所得捐出，他豪邁表示「反正我也沒缺這台車，乾脆就捐出去！」。這場拍賣共有20多名買家參與，從0元起標，有買家一出手直接喊200萬元，隨著價格不斷飆高，林揚竣竟開口阻止「再這樣下去，你們直接去買新車就好！」，不捨粉絲買高吃虧。

有粉絲問他為了車在遊戲中花多少錢，林霸氣表示，他玩遊戲花錢是為了「玩遊戲」，保時捷並不是他花錢的目的。最後這輛外型亮眼、鍍有遊戲專屬鍍膜的紅色保時捷718 Boxster，被一名粉絲以250萬元標得，林揚竣也將把全數金額捐給動物流浪協會。

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