改裝BMW尬上紅牌重機！沿途「猛閃燈惡意逼車」　駕駛下場慘

▲BMW駕駛對林男猛閃遠燈、惡意逼車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子日前騎乘重機行經台74線快速道路太平路段時，遭一輛黑色BMW轎車從後方逼車、猛閃遠燈，再超車至前方又突然減速等惡意行為，林男除將行車紀錄器PO網，也向警方檢舉，太平警分局獲報後，認定BMW駕駛惡意逼車行為屬實，依違反道交條例開出1萬8000元罰單，還吊扣其牌照3月。

台中蘇姓車商表示，影像中的BMW轎車為2010~2013年間出產的F10的5系列，此車主除將車改裝成M5型號外觀，也對葉子板、前後保桿及排氣管進行改動，原本該車價格在8、90萬，經過改裝後則降低其價值，約落在70萬元左右；而林男騎乘的重機為SV650X紅牌重機，新車價格約35萬元。

林男於臉書社團「我是太平人」PO文指出，14日下午5時許他騎乘重機行經台74線快速道路太平路段時，被一輛BMW持續逼車，並貼出約2分半鐘的行車紀錄器影片及向警方檢舉的資料，註明「別認為開個車在路上就能為所欲為，請尊重大家的用路權」。

▲BMW駕駛超車後，刻意在林男前煞車、逼車。

影片中，黑色BMW轎車與林男皆行駛於中線車道，BMW駕駛先是對林男猛打遠燈，接著朝他加速逼車，見林男未讓路，BMW駕駛硬是從內側車道超車再切回中線車道，衝到林男車前再立刻煞車，林男見狀將車切至內線車道，豈料BMW又開回去刻意擋在前方，儘管林男再切回中線車道，對方始終蓄意擋在前方，讓林男氣得向警方報案。

太平警分局交通分隊表示，接獲報案後檢視行車紀錄器，發現BMW駕駛有對前方重機騎士做出閃燈、迫近、驟然減速等惡意逼車行為，已違反道交第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」、第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，將對其開出1萬8000元罰單併吊扣牌照3月。

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