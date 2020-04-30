金正恩生死成謎？財經專家：金已經死亡、中韓邊境駁火

新聞節目中心／綜合報導

近期北韓領導人金正恩行蹤成謎，逝世消息滿天飛，國家安全局長邱國正在30日簡單表示「有病」，稱有掌握北韓相關訊息。財經專家吳嘉隆在30日的ETtoday《雲端最前線》表示，根據中國的消息來源，金正恩並非如外傳動了心臟支架手術，而是急性心肌梗塞，並斷言「金正恩已經死亡」。

吳嘉隆指出，中國中聯部長宋濤率領50多人醫療團隊前往北韓支援，因此中方才知道金正恩已死，但團隊也被扣留充當人質；而金正恩未在北韓最重要的「太陽日」與「建軍節」公開露面，甚至連照片、影片都沒有，他認為種種跡象都顯示金正恩已不在人世。

▲北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

此外，有消息稱金與正會接任北韓繼承人，以維護「白頭山血統」，吳嘉隆則在下節目後加碼爆料，直言北韓之後會採「雙CEO制」，由金與正管黨務、金平日管軍政；而中國與北韓邊境已爆發武裝衝突，中方特種部隊被打死八百多人，他說習近平已派出30萬人的部隊，並認為兩國很可能開打。

備役少將于北辰則不認同吳的說法，他認為「金正恩應該還在」，否則北韓局勢勢必動盪，並強調中美都不會打北韓，而是想爭取這個戰略夥伴；政大外交系教授劉德海則說，金正恩的生死並不重要，北韓最終的外交目標是與美建交，「不管誰執政都一樣。」

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