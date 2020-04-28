護理師假冒醫師為254人微整形　詐得743萬元！被害人「鼻子纖維化」

▲龔冒充合格醫師、使用假姓名，涉嫌為254名病患實施注射玻尿酸、肉毒桿菌、埋線等微整形手術。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

僅有護理師資格的龔男，與友人合資醫美診所，期間龔冒充合格醫師、使用假姓名，並使用由同夥鄭女從大陸、韓國進貨低於市價的禁藥，涉嫌為254名病患實施注射玻尿酸、肉毒桿菌、埋線等微整形手術，其中有患者鼻子山根處因此纖維化。龔、鄭女、蘇姓店長等5人牟利743萬餘元，台中地檢署28日依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪，分別起訴龔等5人。

起訴書指出，龔男（34歲）領有我國護理師執照，但未取得合法醫師資格，於2015年至2017年8月底，假冒合格醫師於台中市北區某醫美診所任職，為病患施打肉毒桿菌、玻尿酸、埋線等微整形，獲利40萬元。

至同年9月，龔與鄭女（39歲）合資承接其診所，改名為ME美伊學診所（已停業），龔在病患前自稱「劉漢傑醫師」從事非法微整形，鄭女負責從大陸及韓國進貨未經許可且低於市價的醫療器材及禁藥，並雇用蘇女（37歲）擔任店長，負責訓練店內美容師、諮詢師。

▲▼鄭女負責從大陸及韓國進貨未經許可且低於市價的醫療器材及禁藥。

檢方查出，任職於幸生實業有限公司的中區女業務許女（46歲），向綽號「拉斐兒水光」、綽號「金勝鎬」的韓國男子，購買禁藥再賣龔男、邱女、 ME美伊學診所。

自2017年9月至2018年10月2日止，龔因此獲利198萬餘元、鄭女獲利198萬餘元、蘇女獲利170萬餘元。龔也到台北石牌、台東縣為客戶施打肉毒桿菌、玻尿酸等，龔、鄭女各獲利7萬5000元。

此外，任職於巨恩化妝品公司的邱姓女經理（51歲）於2018年7月間，將客戶介紹給龔男，2人共同前往台南市區為3名客人施打肉毒桿菌、玻尿酸等，龔獲利30萬元、邱女獲利50萬元。

檢方指出，龔男等人坦承犯行，龔犯罪所得276萬餘元、同夥鄭女206萬元、店長蘇女170萬元、化妝品公司的邱姓女經理50萬元、許姓女業務40萬元，龔等5人共牟利743萬餘元，台中地檢署依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪，分別起訴龔等5人。檢方拍賣龔及鄭女的進口轎車，龔、鄭、蘇等3人已繳回犯罪所得。

▲檢方拍賣龔及鄭女的進口轎車，龔、鄭、蘇等3人已繳回犯罪所得。

經查，龔涉嫌為254名病患看診，其中龔為陳姓女病患施打玻尿酸，造成陳女鼻子山根處纖維化，而有永久性傷害，但陳女提出告訴時，已逾6個月的告訴期間，且未提出診斷證明書，因此檢察官將龔這一部分，予以不起訴處分。

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