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南韓：金正恩可能害怕染疫才消失　「1月以來早就兩度神隱」

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▲▼北韓金正恩指導試射。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩健康狀況成謎。（圖／朝中社）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓政府官員今（28）日表示，北韓領導人金正恩缺席15日的重要節日，可能是因為害怕新冠肺炎（COVID-19）疫情，而不是他生病。有關金正恩健康狀況的謠言不斷，南韓官方則多次強調，未發現北韓有任何異常活動。

《路透社》報導，負責處理北韓事務的南韓統一部長金煉鐵（Kim Yeon-chul）28日告訴議員，北韓雖然對外宣稱「零確診」，但採取嚴格措施來抑制疫情是事實，因此，金正恩缺席重要活動的情形並不是特別罕見。

金煉鐵說，金正恩掌權後確實不曾缺席他祖父、北韓開國領袖金日成的誕辰，然而考量到疫情，許多活動都被取消了。他還指出，自1月中旬以來，金正恩至少有兩度消失近20天，「由於目前的（疫情）狀況，我不認為這是特別不尋常的。」

金正恩近期最後一次在官媒露面是4月11日，當時他主持朝鮮勞動黨中央政治局會議。此後，他缺席15日的太陽節，引起外界揣測。CNN首先報導他接受手術後狀況危及，甚至日媒還傳出他成為植物人狀態。

南韓官方強調，沒有偵測到北韓發生不尋常活動，同時呼籲對於部分報導保持謹慎態度。美國總統川普（Donald Trump）27日則表示，他了解金正恩狀況，希望對好一切安好；他不願透露更多細節。

▲▼北韓領導人金正恩穿著象牙色大衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩穿著象牙色大衣。（圖／達志影像／美聯社）

北韓當局為了避免疫情，已取消部分大型活動，同時實施邊境相關限制並展開隔離措施。日本首相安倍晉三則說，他得知了金正恩的報導，正密切關注事態的發展。

監督北韓情勢的韓國風險評估小組（Korea Risk Group）執行長奧卡羅爾（Chad O’Carroll）則認為，若金正恩是害怕疫情而神隱，就與官媒自稱控制疫情的報導互相矛盾，「如果他只是想避開遭遇感染，理論上來說，要釋出金正恩健康的照片或影片應該非常容易。」

雖然自11日以來，北韓官媒持續報導金正恩相關的外交訊息，但卻未正面提及他所在的地點以及健康情況。金煉鐵認為，金正恩向其他國家領導發信，代表他仍在履行日常工作。

資深分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee）同意南韓政府的評估，「雖然如此，我不會對金正恩簽署的信件進行過多解讀，我猜多數信都不是他寫的。」

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