母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

▲東森購物首度引進阿瘦集團旗下品牌BESO，祭出母親節檔期超值優惠，首賣「時尚輕機能繃帶鞋」，超值東森價1,480元。（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

合力對抗新冠肺炎（COVID-19）已是全民共識，民眾健康意識抬頭，紛紛自主維持均衡飲食、適度運動、充足睡眠與規律的生活習慣，來加強個人抵抗力。東森購物除鼓勵會員適度運動，增加抵抗力抵擋病毒威脅之外；也將在4/29（三） 15：20首度引進阿瘦集團旗下年輕女鞋品牌BESO，提供會員豐富多元的購物選擇，更要讓運動休閒成為會員生活的一部分。適逢母親節，還推出超值優惠，首賣「時尚輕機能繃帶鞋」，超值東森價1,480元，下單再回饋東森幣20%，讓媽咪穿出健康，年輕又自信。

成立於2005年的女鞋品牌BESO，品牌名源自於西班牙文「KISS」，以亮眼鞋型受到現代女性歡迎，繽紛多彩的設計中帶有細膩溫暖的手作質感，再加上機能部分，滿足了運動休閒穿搭需求。BESO首度進駐東森購物之際，正好迎來母親節檔期，為了辛勞的媽媽，東森購物首賣「時尚輕機能繃帶鞋」，寬版交叉彈性帶與免綁鞋帶的穿脫設計，不僅造型時尚，還讓媽媽能隨時隨地、隨心所欲運動，穿在腳上更讓媽咪重返青春。

▲東森購物首賣BESO時尚輕機能繃帶鞋，共有黑、灰兩色。

東森購物首賣的BESO時尚輕機能繃帶鞋，不只外型好看，穿起來更舒適。鞋墊採用皮革與一體成形材質，吸濕又透氣，再搭配MOD超輕量減震大底，前Q彈、後吸震，鞋重200g超級輕；更運用頂級飛線科技360度編織技術、採無接縫一線到底設計，鞋口2cm加寬親膚襪套與雙層鬆緊，全包覆緊密貼合不鬆脫，讓媽咪不論買菜、逛街、運動、上班或居家各種場合，都能輕鬆省力無負擔，打造活潑休閒又不失時尚感的造型，滿足健康機能與穿搭需求。想送媽媽一雙好鞋，4/29（三）15：20～16：00鎖定東森購物CH46，BESO時尚輕機能繃帶鞋首賣黑、灰兩色，下殺34折，東森驚喜價1,480元，再加碼回饋20%東森幣。

▲BESO時尚輕機能繃帶鞋的寬親膚襪套與雙層鬆緊設計，讓媽咪上班或居家、運動等各種場合，都能省力無負擔，休閒又不失時尚感。

寵愛媽媽光是這樣還不夠，東森購物推出多檔優惠，全面滿足媽咪的日常需求。即日起至5/11（一）專櫃香氛感恩回饋3折起，全站消費滿5,000元登記送600元折價券，更享不限金額消費登記抽Dyson豪禮，有機會抽中最大獎Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機涼風風扇。另外，即日起至6/1 (一) 止，於東森購物網ETMall消費滿3,000元即可登記送300元折價券，3C、服飾、美妝與保健食品等更陸續推出會員專屬好康，這個母親節，就用好鞋、香氛、家電、3C、服飾、美妝與保健食品，為最愛的媽咪帶來療癒好心情。