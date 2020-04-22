疫情緊繃宅經濟發燒！1200度熟成的滋味　花蓮西瓜網路預購起跑

▲花蓮縣長徐榛蔚憂心疫情衝擊花蓮大西瓜的買氣，主動為瓜農行銷代言。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春雨過後，五月即將迎來花蓮西瓜季，花蓮是台灣最大的西瓜產區，從玉里、瑞穗、鳳林到壽豐，都有花蓮大西瓜甜美的身影。面對未見平息的新冠疫情，今年花蓮拓展不同於以往倚靠盤商收購與實體販售的方式，運用電商、廣播、電視購物等多元的行銷通路，向消費大眾展示花蓮大西瓜的生產故事，讓大家知道花蓮大西瓜好吃的原因，與甜美果實背後，瓜農們的辛勤點滴。

春雨過後，五月即將迎來花蓮西瓜季，花蓮是台灣最大的西瓜產區，從玉里、瑞穗、鳳林到壽豐，都有花蓮大西瓜甜美的身影。花蓮縣長徐榛蔚憂心疫情衝擊花蓮大西瓜的買氣，於產季前一個月主動出擊，由縣府農業處團隊透過走訪主要產地，採集各主要產地屬於農會與農友們的西瓜生產故事，透過電商、廣播、電視購物等多元方式，在疫情緊繃下為瓜農打開新的通路。

壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮等地，因為有來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流的沖刷，帶來豐沛的養分，大西瓜種在這片排水良好的河床砂礫地上，品質又沙、又甜、又脆，西瓜特別碩大甜美。

花蓮大西瓜從結締到成長熟成，過程需要1200度左右的溫度，如果每天均溫20度，就是60天的育成，相較於西部的西瓜只需要40天左右的熟成期，花蓮大西瓜無疑是全台最好吃，最具濃郁風味，最清爽脆甜的消暑滋味了。

▲花蓮是台灣最大的西瓜產區，從玉里、瑞穗、鳳林到壽豐，都有大西瓜甜美的身影。

徐榛蔚特別提到，因為花蓮大西瓜品質優良，甜美又多汁，常常見到花蓮的小瓜還在成長中，結果台灣西部、北部竟已掛出「花蓮大西瓜」的招牌，足見花蓮大西瓜在消費者心中的地位。為了更完善保障縣內瓜農的權益，與維護花蓮大西瓜的消費口碑，花蓮縣政府也正著手申請「花蓮大西瓜」的產地團體商標，協助農會跟農民共同行銷。

徐榛蔚緩緩地說，面對這次嚴峻的疫情，是大自然的反撲，是大地之母正在哭泣，不僅彰顯了友善農業的刻不容緩，也為縣內農特產帶來導入多元行銷方式的發展契機；因應疫情發燒的宅經濟，除了集結各農會為銷售花蓮大西瓜打團體戰，消費者透過網路搜尋「花蓮鮮送」或「花蓮大西瓜」關鍵字，就能經由農會與農友的網站直接選購，縣府接著也將透過「花蓮經典農產宅配網」，並同步整合規畫各式平台，讓消費者不出門，也能享用到產地新鮮直送的花蓮農產品。

►我該答應女友嗎？