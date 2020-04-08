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美CDC：1/5染疫孩童需住院！僅出現輕微症狀...1歲以下嬰兒最危險

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▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國境內1/5的染疫孩童需住院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國確診人數已經突破38萬7547人，死亡人數達到1萬2291人。美國疾病管制與預防中心（CDC）首度深入分析感染新冠肺炎的年幼人口，發現境內達20%染疫孩童需要住院，而1歲以下的嬰兒最有可能入院，且感染新冠肺炎的孩童比較不會出現症狀，僅可能會有輕微的不適。

據《路透社》報導，CDC的《死亡率與發病率週報》（Morbidity and Mortality Weekly Report）中提到，孩童的病情可能會被忽視，即使孩童也同樣會傳播病毒給成人；18歲以下的孩童占美國總人口22%，他們僅佔境內樣本確診數14萬9082人的1.7%。

▲美國確診人數。（圖／達志影像）

▲美國確診人數突破38萬。（圖／達志影像）

分析還發現，高達2％的確診兒童需要住進加護病房，且兒童的發病率明顯低於65歲以下的成年人，成年人中1/3需要住院治療，高達4.5％的需要重症照護。

研究人員強調，這項發現仍基於不完整的數據，大多數的案例缺乏疾病症狀、嚴重程度或病患本身罹患的疾病等資訊。

儘管受到這些限制，數據顯示新冠肺炎或會造成年幼患者出現不同症狀。從目前的數據來看，56%的孩童和71%的成人出現發燒症狀；54%的孩童和80%的成人出現咳嗽症狀。

此外，有13%的孩童呼吸急促，65歲以下成人則有43%出現相同情形，而染疫孩童也較少出現肌肉酸痛、喉嚨痛、頭痛和腹瀉等症狀。

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