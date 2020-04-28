1968APP半夜顯示新竹動物園「人潮略多」　黃偉哲怒批：阿飄嗎

記者林悅／台南報導

交通部因應51連假列出234個人潮聚集熱點，台南佔27個為全國最多，引起台南市長黃偉哲強烈不滿，28日凌晨請人針對交通部所推的「1968 APP升級版」進行實測，有好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，其中更包括新竹動物園，黃偉哲痛批是「動物多，還是阿飄多？」。

▲台南市長黃偉哲請人實測1968 APP，結果好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，黃偉哲直指APP根本失準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，28日凌晨1時左右，請人實際測試1968APP，結果明顯有瑕疵，發現包括南投竹山商圈、三峽文化商圈、鶯歌南雅路夜市、桃園大湳公有零售市場，以及新竹市立動物園等地都顯示「人潮略多」，黃偉哲直批：「半夜1時動物園人潮略多？！是人多、動物多，還是阿飄多！」；就連沒有營業台南市同安夜市也是人潮略多！

黃偉哲說，這很明顯APP呈現失準很多！軟體明顯有瑕疵，景點選擇也不客觀， 若以這樣的標準來看，百萬進站人數的台北捷運，也應該被列為警示點。交通部觀光局需要更正視這些既有的錯誤訊息，避免中央疫情指揮中心發布細胞簡訊時，不但造成資源浪費，更添加後續紓困作業的負擔。

對於中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，警示點多代表很多人會趁連假到台南玩，「台南市長黃偉哲應該要高興！」；黃偉哲說，自清明連假以來，11個國家警示景點裡頭，台南就佔了4個，就讓其他城市去，我們已經高興很久了，套用口罩的標語說，「我OK，你先高興就好了」，「高興就好，我們已經夠了！」。

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