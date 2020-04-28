「阿飄比人多」1968APP失真問題找到了　交部：五一連假前完成改善

▲高速公路1968 APP新增人潮示警功能，但數據被批失真。（圖／記者邱倢芯攝）

記者賴文萱／台北報導

「高速公路1968」APP日前新增人潮示警功能，介接中華電信與中央流行疫情指揮中心定案的220熱點，10分鐘更新一次狀況，不過卻被砲轟不夠精準。交通部今（28）日邀集中華電信、高公局召開會議，發現門檻值未考量各熱點承載容量導致資訊失真，相關問題已請中華電信攜回，希望51連假前完成改善。

1968APP人潮示警熱點功能上線後引來中央、地方爭議，台南市長黃偉哲近日頻頻砲轟數據失真，更怒嗆半夜1點實測，三峽文化園區跟鶯歌南雅夜市竟顯示人潮略多，「是人多還是阿飄多」。

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▲黃偉哲請人半夜實測1968 APP，結果好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，砲轟APP根本失準。（圖／記者林悅翻攝）

對此，交通部下午邀請中華電信大數據處、高速公路局召開會議討論。事實上，人潮資訊是中華電信利用108年11月至109年1月期間之電信大數據訂定各景點人潮門檻值，門檻值以內代表人潮正常為綠燈、超過門檻值1.15倍代表人潮擁擠為紅燈、介於門檻值1.15倍以內代表人潮略多為黃燈。

針對數據失真原因，發現是由於門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真，交通部也請中華電信攜回，希望在五一連假前完成改善。

▲針對人潮示警功能，交通部請中華電信在五一連假前完成改善。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

交通部表示，該項功能僅提供民眾於檢視高快速公路即時路況時，可一併檢視相關景點人潮情形，作為是否前往該處或移動至人潮較正常景點之參考，進而達到分流效果。至於人流管制仍依疫情中心之所發布之訊息為依據。

1968APP及網頁介接中華電信與中央流行疫情指揮中心討論定案的195個熱區、220熱點的即時人潮燈號資訊，包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園…等，以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊。

▲林佳龍在網路上跟推友詢問台南有沒有推薦的咖啡廳，跟網友熱烈互動。（圖／翻攝自網路）



另外，針對黃偉哲日前怒嗆「中央跟台南有仇？」事實上，交通部長林佳龍上周末才在推特上詢問經常分享台南食記的推友蘿拉，台南有什麼推薦的咖啡店？雙方在網路上互動熱烈。林佳龍今天也分享他在「八田與一紀念園區」聽古琴的體驗，並強調他是台南女婿，對台南只有鄉愁。