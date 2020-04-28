韓國瑜傾向不參加罷免電視說明會　罷韓團體回擊：恁爸等你！



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票日訂在6月6日，依照規定，韓國瑜於4月30日前要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會；不過，韓團隊表示，韓國瑜目前以防疫為重，傾向不電視辯論會。這也讓罷韓團體認為韓國瑜應直球對決。

▲罷韓投票日訂為6月6日，罷韓團體於路口宣傳。（圖／Wecare高雄提供）

根據中選會規劃，罷韓投票一案於4月17日宣布成立，4月30日前韓國瑜要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會，6月6日投票、開票，6月12日公告罷免投票結果。

另外，根據《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》規定，公辦電視罷免說明會應至少舉辦一場。但經領銜人及被罷免人雙方同意不辦理者，應予免辦。不過，高雄市新聞局長鄭照新證實，因為疫情當下，一切都應該以防疫為重，所以目前是傾向於「不參加」電視罷免說明會，但是還是要做最後的評估。

至於答辯書，鄭照新說，目前做好相當程度的準備，依照規定會於30日截止時間前會遞交至中選會。

▲罷韓提案法定領銜人陳冠榮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，罷韓提案法定領銜人陳冠榮也不滿表示，韓國瑜在26年前第一次被罷免時，登載在公報上的答辯書交了白卷不說，現在第二次被罷免居然又不參加電視說明會。如此行為顯見韓國瑜一貫不願意接受民意檢驗的態度，無論是面對高雄市民選出的高雄市議會，或是面對55萭高雄市民連署的罷免民意，都輕蔑的以踐踏民主的方式拒絕面對。

陳冠榮要求韓國瑜應直球對決，正面地面對高雄市民55萬連署的民意，他說：「身為提案領銜人，一定會堅定出席，清楚向社會各界說明55萬高雄市民的罷免民意。敬告韓國瑜，現在後悔還來得及，陳冠榮也引用韓落跑選總統時的一句話回敬：恁爸等你！」