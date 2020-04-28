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白宮顧問斥中國輸出「假冒檢測劑」　陸外交部：和以前一樣完全虛構！

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▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）27日表示，中國在新冠肺炎疫情中，透過向各國輸出低品質、假冒的檢測包「謀取暴利」。大陸外交部發言人耿爽28日反駁，「納瓦洛一貫是謊話連篇，毫無誠信，對於他現在的這些謊話、這些謬論，完全都是虛構的。」

耿爽進一步表示，納瓦洛曾經在自己的多部書裡引用了一個所謂的專業人士「羅恩•瓦拉」的言論來批評和攻擊中國，後來他自己也公開承認這個人物完全是虛構出來的，令國際社會大跌眼鏡，感到震驚，「所以同一道理，對於他現在的這些謊話、這些謬論，完全都是虛構的。」

納瓦洛在《福斯新聞》節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）中表示，中國在新冠肺炎疫情中，透過向各國輸出低品質、假冒的檢測包謀取暴利，尤其現在有很多來自中國的檢測劑，都會出現品質低劣、讀數錯誤等類似情況，「我們不能讓中國，例如帶來那些虛假的測試和偽造的測試，因為那是非常具有破壞性的。」

納瓦洛強調，增加對病毒、抗體的檢測，對美國解除封鎖狀態來說非常重要，「我們能藉此找到誰有免疫力，大家就能在安全的環境中工作。」

另外，納瓦洛也再次批評中國隱匿疫情，「他們（中國）本來可以把它（新冠肺炎）控制在武漢，但他們沒有，他們在全世界播下這樣的種子，成千上萬的中國人登上飛機，前往米蘭、紐約或其他地方。」

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