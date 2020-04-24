台南婦中風！駕駛見警狂按「趴趴趴」　警火速開道送醫

▲台南市警二分局警備隊副隊長楊義雄、警員陳豐文駕巡邏車，沿途開啟警報器，協助開道護送婦人至東區新樓醫院急救，讓錢男及同行家屬感激不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局警備隊副隊長楊義雄、警員陳豐文，23日晚上6時35分巡邏至中正路河樂廣場附近， 突傳來陣陣急促汽車喇叭聲，1名錢姓駕駛人向巡邏車喊「警察先生快點！車上婦人中風了，可以幫忙開道，到新樓醫院嗎？」，楊副隊長等人見狀馬上鳴笛開道，3分鐘內迅速到醫院就醫，獲得錢男及家屬感激。

4月23日18時35分，錢姓男子開車載著身體不適的劉姓婦人（52歲），原欲前往中正路診所就醫，惟發現婦人因中風發作，全身癱軟，當時心急如焚，怕叫救護車來不及，決定自行開車轉往新樓醫院，但因婦人在車上已呈現半昏迷狀況，且下班時間車潮湧現，擔心開往醫院治療途中會有停等紅燈及交通壅塞情形，延誤黃金治療時間，適逢遇見南警二分局巡邏人員，立即下車快跑奔向巡邏車求助。

市警二分局警備隊副隊長楊義雄、警員陳豐文見狀，唯恐送醫過程遇交通阻塞，耽擱送醫治療的黃金時間，當機立斷立即火速駕巡邏車沿途開啟警報器，協助開道護送至東區新樓醫院急救，成功避開壅塞車流，15分鐘路程不到3分鐘就順利到達，婦人就醫後幸無大礙，警察即刻救援，讓錢姓男子及同行家屬感激不已。

市警二分局表示，民眾急難向員警求助時，警方秉持同理心及急難救人之精神，適時予以協助，充分發揮人民保母的精神，讓其感受警方處理之熱忱，另民眾如有緊急疾病傷痛部分亦可撥打119通知救護車前往現場處置。

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