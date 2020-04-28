NOVA情報誌／4K智慧大巨「投」 中看又中用！

圖、文／NOVA情報誌

大銀幕「視界」讓人另眼相看，4K雷射超短焦機完美取代客廳電視，行動微投影生活處處有「睛」喜，還內建Android智慧系統，電影追劇迷嗨翻天！



大頭，花生何事，怎一臉吉普賽臉？哩麥災，最近疫情嚴重，身為電影癡的我，電影院都不能去，快悶到擋未條，想考慮買部大銀幕投影機，但家中客廳空間實在太小，沒有視聽室嘛謀郭董這樣乾爹，這樣下去搞不好會得憂慮症溜！

我說你個大頭，沒吃過豬肉也要看過豬走路，現在投影機早已脫胎換骨，突破室內擺設空間限制，當紅的4K雷射超短焦機，能直接擺在電視櫃上投射百吋大畫面，完全可當電視使用；更有流行的行動微投影機，體型小巧、自帶電力讓你走到哪投到哪，輕鬆自在屢「視」不爽；重點投影機操作不再複雜難懂，即開隨投，支援無線連結手機鏡射超速系，甚至智慧上身，整合Android智慧系統，如同電視盒般線上串流影音App一鍵投影播放，海量電影戲劇看到你過癮不要不要！對、價格還大幅親民，讓你這小氣大頭也能輕鬆享「大投」！

4K．雷射．超短焦 劇院電視兩得宜

家用投影市場短短三年內發生巨大洗牌變化，巷子內行家關心的畫質解析度，回顧2017年台灣首款真4KUHD超解析投影機始問世時，挾800萬以上有效像素，畫質細膩度高出FULL HD 1080P四倍驚豔大銀幕視覺，引爆話題、奇貨可居，但礙於當時動輒10萬以上起跳售價，非一般家庭所能承受，初期僅流通高階專業視聽領域。然而三年後今日，隨著4K UHD晶片製程成熟，成本降低與大量生產下，4K投影機不再高不可攀，坊間親民款4萬以下就有，儼然取代1080P解析機型成為主流，走進尋常百姓家登堂入室；而既有1080P則擠壓為戰鬥款，價格更便宜僅1萬出頭，迎合預算有限，只想體驗大畫面劇院客群。

綜觀時下投影機類型，依光學投影技術主要分為3LCD（Epson主導）與DLP（多品牌）兩大陣；這兩大陣營投影機採用的核心「投影光源」，更劃分傳統燈泡、LED光源、雷射光源三大類別。過去傳統燈泡最大罩門使用壽命短，僅約2000-4000小時就需更換，加上燈泡貴森森，要價數千到上萬，讓不少玩家捨不得看；使得廠商們積極尋求新「LED&雷射固態式光源」來取代，這兩大新光源優點壽命長，擁有更低散熱運作需求與相對安靜無噪音。其中LED光源壽命比一般燈泡高出4倍以上，1萬小時起跳，但缺點亮度較低，但價格成本比雷射光源更便宜；另一當紅的雷射光源，壽命來到2萬小時，每天看8小時可用7年，尤其雷射特性投影亮度與彩度更高，可達5000流明以上，在開燈投影環境下有更好發揮，儘管價格較高，但高亮度、省電、色彩好，一勞永逸無須擔心後續耗材費用，讓「雷射光源」活躍時市場中高階投影領域，最受廠商與消費者青睞，後勢看漲！

而為解決投影機的家庭空間擺設困擾，約莫10年前開始出現側投或短焦投影機，短短1公尺下能打出80、100吋畫面，好消息隨著投影技術演進，三年前本地持續跨入「超短焦」時代，進一步做到電視櫃距離下，靠牆僅30公分下投射100吋大畫面，加上4K超解析&高亮度雷射光源設計，可說完全取代現有電視使用，這也讓投影機開創全新使用格局。

微投影行動新趨 生活處處大視界

國人露營風氣盛行，不少人夜晚帳篷內會即時做影音投影增進娛樂；為人父母小孩睡覺前，將投影機帶到房間，讓小朋友喜愛的動畫或教材投射天化板或牆面增親子互動；商務人士到客戶端，隨手投影出大畫面簡報內容…因應這些「行動」需求，去年起「微投影」應聲而起，成為投影機市場關注的另一趨勢「嬌」點！

廣義來說，內建鋰電池無須插電或可攜式容易帶著走投影就稱為「微投影機」，目前市場依體型用途分為兩類，一類約莫A5尺寸大小，造型各家迥異，坊間DLP機型亮度約300-1200流明，3LCD機型則可達2000流明，優點打破空間限制，能隨身輕鬆投射80-100吋大畫面，用途定位相對廣泛，涵蓋劇院/遊戲/商務與多人共享使用。另一類為袖珍掌中型，坊間也俗稱口袋機，主打更高行動易攜性，好處自帶電力走到哪投到哪，但體型限制下規格亮度相對低，投影畫面約40-80吋，且適合在暗房環境下使用。好消息隨著近期德儀二代DLP晶片問世，有助於這類「微投影」機體型更小，光源亮度再提升，意味未來將賦予更高潛力實用性，發展目標可期！

內建Android智慧系統 海量影音手機鏡射

重點來了，近年來不可不提的關鍵殺手級發展就是「智慧應用」！坊間已有愈來愈多機型內建Android智慧App系統，好處無須像過去追劇或看電影需透過外接播放裝置，開機後一連上網路，即提供多樣實用線上影音串流播放平台，如影音迷很愛，擁有4K內容影片的Netflix，國人追劇熱門平台愛奇藝、LiTV、YouTube等皆預載其中，同時如手機般還能自行在App市集內，挑選下載喜愛的各式串流影音或遊戲App，換句話說，等同整合線上電視盒功能，海量影音隨點即看，智慧方便到家；尤其喜歡唱歌還能下載卡拉OK程式平台高歌一曲，搭配大投影畫面，讓家中客廳瞬間變成KTV。

俐落解決內容問題，投影機還搭載高音質立體揚聲系統，讓使用者無須外接音響，影音視聽單機搞定，尤其當不投影時，還能連線手機當成藍牙音箱使用。特別是投影機使用操作顛覆過去複雜思維，介面規劃簡潔明瞭，且支援手機無線鏡射，輕鬆溝通連結，就能將手機照片影片投射大銀幕上，讓操作變得超EZ。這帶來兩層意義，一是讓投影機真正實用接地氣，買完回家開機即投即看；二是讓使用族群全面擴大，不侷限過去僅限劇院或影音愛好，更滿足家中成員娛樂休閒需求。

投影也要瘋電競 錢花刀口聰明購

「大銀幕打遊戲才過癮！」過去從Wii體感遊戲機時代，許多玩家透過投影大畫面呈現運動PK時激情臨場感，玩起來更過癮；延續到今天的Switch、PS4遊戲機，各品牌持續因應市場推出相對應投影機型，甚至瞄準電競領域，還出現全球首款240Hz高畫面更新率投影機，滿足流行的吃雞槍戰遊戲所需流暢畫面，這也讓電競與投影機掛勾愈來愈緊密，甚至不排除將來會有專屬電競投影機，值得期待。

最後，該如何選購一台最合適的投影機？首先釐清用途，看電影？當電視？行動投影？需要的畫質解析度1080P或更細膩4K？並根據用途考量擺設的環境條件，例如客廳、房間或獨立視聽室，留意投影距離與擺放位置，個人小套房或家中較小的房間，最好能買短焦設計投影機；想放客廳置換家中電視，當成投影電視則選超短焦雷類型。再來衡量亮度與功能，若在關燈下看電影每一台都可，一般家庭使用2000流明已足夠，但想開燈明亮環境保有絕佳色彩畫質，建議3000流明以上，並強烈建議挑選Android智慧系統功能機型，搭配雷射光源，讓內容與耗材皆無後顧之憂，最後再比較一下各品牌售後保障，如此就萬無一失。

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw