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世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣

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▲世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣。（圖／宏碁提供）

▲宏碁可攜式LED投影機正式開賣。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（27）日宣布，即日起正式開賣C250i可攜式LED無線投影機，擁有滾輪式獨特造型、無須三腳架、支援多角度方向投影，具備世界首創自動直向投影模式，可隨時隨地輕鬆分享智慧型手機的內容。

Acer C250i投影機體積輕巧770g僅770g，不同於其他投影機僅能橫向投影，獨特的旋轉外型設計，擺放無須三腳架，可支援多角度投影，還可以在牆面、天花板或任何平面投影，保有彈性的投影角度，不被環境間侷限，即日起以建議售價19,900元開賣。

▲世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣。（圖／宏碁提供）

▲宏碁C250i世界首創自動直向投影模式。（圖／宏碁提供）

Acer C250i側放時，可「滾動」投影機找到最佳角度，在牆面或天花板上觀看內容，還可在直立時支援橫向牆面投影，並啟動自動直向投影模式，可直接進行無線直向投影視訊聊天或直播串流，並支援影像側邊無黑邊的全畫面投影，同時搭載先進的影像梯形校正功能，可在任何角度完美呈現。
 
Acer C250i支援1080P高畫質影像，而且電池單次充電後，即可維持最高5小時的電池續航力，還可做為行動電源使用，其LED模組具備長達3萬小時的使用壽命，廣色域具100% NTSC相容性、300 ANSI流明亮度與5,000：1對比度，內建5瓦藍牙喇叭，相較同級品項擁有最佳音質。
 
此外，Acer C250i擁有無線連接功能，並配備標準HDMI連接埠，可連接筆電或桌機觀看內容，同時具備USB Type-C與Type-A連接埠以支援智慧型手機與電腦的影像輸出，使用Apple或Android的手機充電線，就可以鏡像投影同時還為手機充電，還可直接從USB隨身碟播放多媒體影像。

▲世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣。（圖／宏碁提供）

▲宏碁C250i擁有滾輪式獨特造型、無須三腳架、支援多角度方向投影。（圖／宏碁提供）

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