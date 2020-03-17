NOVA情報誌／居家美容科技化　智能護膚新世代

圖、文／NOVA情報誌

回春抗老面面俱到 全民變美大作戰！

美容界神兵利器多工Hold助青春，居家型淨潔護膚尖兵保養有感Up！新世代美膚工具協同尖端科技助陣，打造日常極致美顏力



時代在進步，美容保養當然也要走在最前端，不僅是配方上升級，包括日常保養模式也得與時俱進。近年來拜科技突飛猛進所次，以往動輒上百、數十萬的保養設備，如今也慢慢進化成更方便、安全的居家美容儀器，各個品牌運用獨家專利技術及物理性美肌原理等方式，改寫以往的護膚美容方程式，打造出革命性的保養新思維，讓你的美顏力加乘再加乘！

這年頭光靠保養品不夠，還要搭配小型美容儀器才給力！隨著居家美容吹起「科技化」風潮，智能護膚新概念正如火如荼地蔓延開來，這幾年美容小家電除了洗臉機爆紅，號稱擁有「類微整」功效的美肌儀也異軍突起，另外還有除粉刺機、除毛機、離子導入儀、眼睛按摩筆、全方位緊膚器等，都有家用手持式版本，依照部位和功能分門別類，訴求在家就能進行保養，一舉成為市場新趨勢且熱潮延燒至今。



雖然這些隨身型美容工具並非新興產品，以往便曾有「臉部滾輪按摩器」協助我們在家完成美容院級按摩效果，不過這類產品功能「單純」許多，鑑於「單機多功」是行走現代社會的必備條件，美容保養也一樣，配備多重完善功效的美容小家電可說讓居家護膚進入2.0時代，即便今日醫美盛行，許多愛美人士會考量一勞永逸且一擊見效的療程，不過卻也因費用高昂和具有風險而卻步。這時不妨選擇相對「溫和」且技術成熟「到位」的美容儀器，一來不必花大錢、不必挨刀或挨痛，只需持之以恆且遵循正確的使用守則，在家也能「修修臉」達到提拉緊緻與潔淨煥膚目的。

隨著國人對生活品質的要求與日俱增，出國旅行也變成放鬆身心不可或缺的一部分，因此，更需要隨時隨地保持最佳的儀容狀態，而市面上兼具輕巧易攜性的小型美容家電正好切中需求，同時因應科技浪潮下，未來這些儀器也不排除結合App應用程式，幫助使用者檢測個人肌膚狀態，進一步評估與了解膚況問題，讓家庭式護膚程序逐步邁向3.0新世代。

美顏器材五花八門

市面上各種類型價格的美顏產品多不勝數，而各式美顏儀器所針對的肌膚毛病各有不同，早期以手動式Y型按摩滾輪蔚為主流，優點是可隨使用者喜好任意調整強度和位置，操作上簡單好入門，為肌膚帶來提拉、緊緻效果，不過美中不足是功能較為單一；隨著科技日新月異，許多搭載專利技術的美容小家電應運而生，透過不同物理性的美肌原理，帶給肌膚相對的美肌效果，並藉由供電式按摩儀產生的光源、熱能、高頻振動等達成多工作業，同時實現定量、定時的功能，在設計上，甚至能依照膚質特性、更換力道與功能模式宛如量身打造，以有效率的方法達到美容和按摩進階需求，而這正手動式按摩儀所無法企及。

新一代美容儀器除了講究多重功能之外，其接觸肌膚表面的材質也是致勝關鍵，簡單來說，一般美容探頭主要可分為不鏽鋼、鈦合金與電鍍探頭，基本上依照市場需求、產品定位與價位考量，進而選用不同材質探頭，例如超音波美容儀，則必須選用不鏽鋼探頭，另外，不論是哪一種金屬材質皆應符合歐盟RoHS認證才算合格，確保產品不釋出重金屬成分且不傷肌膚。

洗臉機─以不刺激肌膚的獨特矽膠刷毛，加上10,000次音波震動，更輕柔密集地洗臉，做好肌膚清潔保養第一步。

眼部按摩器─藉由循環紓緩、溫熱功能和震動按摩眼睛四周，有助消除疲勞雙眼，進而減輕黑眼圈與眼袋。

美顏按摩儀─利用機身特殊的仿生曲線，可提拉臉部輪廓，輔以40度C溫感及每分鐘12,000次微震按摩，促進新陳代謝使肌膚紅潤有光澤。

離子導入儀─透過負離子導入特性促進保養品吸收，正離子導出功能加強皮表清潔效果。

粉刺清潔機─相較傳統利用雙手或粉刺棒清除粉刺，粉刺機一般可利用真空吸引把粉刺吸出來，或是利用震動方式把粉刺震出來，搭配不同吸力模式與吸頭工具，協助處理肌膚表面的黑頭粉刺。



使用禁忌知多少？

美容儀雖然能為肌膚保養帶來加乘效果，不過使用上仍須遵守原廠規範，基本上，美容儀使用時間與頻率為每周2至3次，每次時間不宜過長，約10~15分鐘即可，若短時間密集使用可能會造成反效果，建議長期分散天數使用功效才會顯著。

然而，搭配的護膚商品也依各個美容儀定位而有所不同，保養品活性分子大小、是否帶電荷與配方劑型都會影響不同導入儀的促進吸收效果，需特別注意是，當肌膚狀況不佳或有開放性傷口時，則應暫時停止用美容按摩儀，因為此時角質層防護力較差，重複按摩拉扯可能導致肌膚發生過敏。至於按摩手法則視個人感受來調整，整體來說，力道輕柔、不要用力地來回拉扯肌膚，按摩方向則是由下而上、由內往外，藉此達到拉提效果，若搭配穴道點壓亦能幫助肌膚放鬆。以及注意機器是否有防水設計。





精打細算掐預算

居家型美容小家電在近年受到不少關注，從去年夏季爆紅的音波洗臉機、去角質淨白儀和粉刺機等清潔類產品，直至今日仍廣為流行的美眼按摩筆、導入儀和提拉按摩儀器等神器，受到許多25-38左右的女性族群喜愛，根據產業調查，這一帶年齡層的愛美人士較能接受新潮美容小家電，並願意購買嘗試。不過在價格帶上也並未全盤接受，鑑於不同部位專用的美容儀器，在價格帶上自然迥然有異，通常一般大眾可接受的產品價格約為800至3000元左右，其中，單一性功能的價位約從百元至1千元不等，而複合式多功型產品市價從8百到5千左右。

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