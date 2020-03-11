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漫遊俄「隱士廬博物館」　iPhone 11 Pro Max五小時4K影片一鏡到底

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▲▼俄羅斯影像團隊利用iPhone 11 Pro Max拍攝隱士廬博物館。（圖／Apple提供）

▲俄羅斯影像團隊利用iPhone 11 Pro Max拍攝隱士廬博物館。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple近期揭露了一項影像實驗，利用一部充飽電的iPhone 11 Pro Max，開啟4K影片模式拍攝俄羅斯聖彼得堡隱士廬博物館（The State Hermitage Museum）內部最真實的美態。這部影片總片長達5小時19分28秒，全程使用iPhone 11 Pro Max，以一鏡到底的方式連續拍攝，最終手機剩餘電量仍有19%。

根據官方指出，這次的影像實驗由俄羅斯新銳女導演Axinya Gog執導，與配備超廣角、廣角及長焦距鏡頭三相機系統的iPhone 11 Pro Max，穿越隱士廬博物館內45個展覽廳。沿途飽覽歷代藝術大師如Rubens、Rembrandt、Tiziano Vecellio、Caravaggio及El Greco等的經典作品，影片不但將館內複雜而多層次的瑰麗色彩絕美重現，同時，更突顯了iPhone 11 Pro Max電池續航表現。

▼這部影片不但帶你飽覽隱士廬博物館內部之美，也凸顯出iPhone 11 Pro Max的電池續航力。（圖／Apple提供）

▲▼俄羅斯影像團隊利用iPhone 11 Pro Max拍攝隱士廬博物館。（圖／Apple提供）

一鏡到底的拍攝手法看似渾然天成，拍攝過程其實極講究精密的編排和場面調度。導演Axinya Gog表示，過去從未試過以iPhone拍攝如此具規模的影像計劃；和團隊花了很多時間去研究拍攝器材和方法，因而建構出一套獨一無二的設計。

值得注意的是，為了這個拍攝計劃，團隊還開發了一個名為《Catch》的App，讓攝影師可以使用Apple Watch遠端控制iPhone拍攝時的ISO、白平衡、對焦等設定。

在這部《Hermitage》片中收錄了原創音樂、多場舞蹈演出，以及由俄羅斯新派古典作曲家Kirill Richter編排的現場表演。若是喜愛這部影片中的歌單，使用者亦可於Apple Music重溫。

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