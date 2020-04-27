50片450元！高雄攤商賣口罩　「這防護的」誆民眾搶買

▲高雄攤商賣口罩，含糊其辭哄民眾購買。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，防疫成了全世界共同的課題，中央為此徵用國內口罩，推出一系列口罩實名制政策。不過，高雄卻有攤商用「防護」、「滅菌」等模糊的話語，讓人誤以為是賣「醫療口罩」，1片口罩賣9元，大發災難財。

根據《東森新聞》報導，這家口罩攤販在高雄某市場裡，當民眾詢問「口罩是醫療的還是一般的」等類似問題時，老闆會回應「這是防護的」、「有滅菌」，用模糊的詞語帶過，繼續鼓勵民眾「安心購買」。

至於被民眾問到「現在還可以賣口罩喔」的問題，老闆也只是回應「這都是立體的啊」的答覆，完全沒有針對問題，且一包口罩賣450元，內容物共有50片，平均每片要價9元，比實名制口罩貴了近一倍。

▼若民眾問是否為醫療用口罩，老闆會說「這防護的」。（圖／翻攝《東森新聞》）



拿出業者販賣的口罩，依照上面的字樣做比對，可以在網路上找到口罩製造商，官網上也有在賣口罩。不過，攤商業者以每50片450元的價格販售，與官網上每50片175元差了2.5倍，真的賺很大。

同在商圈擺攤的業者說，口罩攤販沒有租攤位，都是流動是販售，衛生局想抓也難以追查，有時候生意還很好。不過，有民眾指出，業者一片口罩賣9元，政府的只要5元，絕對不可能去消費，「又不是頭殼壞掉。」

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，若口罩沒有許可字號，業者擅自稱「有醫療功能」的話，查獲會依《藥事法》第27條處分，開出新台幣3萬元到200萬元的罰鍰。

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▼民眾問「現在還能賣口罩喔」，老闆回「這都是立體的啊」。（圖／翻攝《東森新聞》）

