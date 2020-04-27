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中國派醫療隊替金正恩治療？　耿爽避正面回應：沒有消息提供

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▲▼中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日，健康問題的傳聞滿天飛，《路透社》在25日曾報導，引述知情人士所稱，中國已經派遣一支醫療團前往北韓，至於目的為何則不得而知。中國外交部於27日舉行的例行記者會上，有記者提及這個問題，外交部發言人耿爽回應，「不知道有關報導的消息源何在，我目前沒有信息可以提供。」

對於金正恩神隱一事，韓媒先前指出，是因為接受心血管手術，或是正在隔離以避免感染新冠肺炎。北韓（朝鮮）官媒至今並沒有出面闢謠的行為，甚至有高層幹部的脫北者指出，他很可能是日前試射短程巡弋飛彈時受傷。

在中國外交部的例行記者會上，有韓國廣播電視台記者提問，中國先前派遣了醫療隊前往北韓，協助抗疫，但也有報導指稱是為了協助治療金正恩。耿爽回應，提問者把兩件式混為一談了，在新冠肺炎發生以後，國際紅十字會等國際機構都曾向朝鮮提供防疫物資，中方也提向朝鮮提供了一些測試劑。

但對於金正恩身體健康出現異常的消息，他則表示，「不知道有關報導的消息源何在，我目前沒有信息可以提供。」

根據《衛報》報導，韓國總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁分析，「我們政府的立場相當堅定，金正恩還活得很好，從13日就一直在元山地區，到目前為止尚未發現可以的行動。」

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