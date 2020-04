中國派醫療隊替金正恩治療？　耿爽避正面回應：沒有消息提供

▲中國外交部發言人耿爽。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日,健康問題的傳聞滿天飛,《路透社》在25日曾報導,引述知情人士所稱,中國已經派遣一支醫療團前往北韓,至於目的為何則不得而知。中國外交部於27日舉行的例行記者會上,有記者提及這個問題,外交部發言人耿爽回應,「不知道有關報導的消息源何在,我目前沒有信息可以提供。」

對於金正恩神隱一事,韓媒先前指出,是因為接受心血管手術,或是正在隔離以避免感染新冠肺炎。北韓(朝鮮)官媒至今並沒有出面闢謠的行為,甚至有高層幹部的脫北者指出,他很可能是日前試射短程巡弋飛彈時受傷。

North Korean leader Kim Jong Un is "alive and well", a top security adviser to the South's President Moon Jae-in says, downplaying rumours over Kim's health following his absence from a key anniversary https://t.co/Cyd6T476JS pic.twitter.com/UdwU8ICgVP