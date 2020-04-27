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沙烏地廢除未成年死刑　6名什葉派少年「逃過一死」

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▲▼ 穆罕默德•本•薩勒曼王子（Saudi Arabia`s Crown Prince Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

▲ 穆罕默德.本.薩勒曼王子（Prince Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

實習記者符芳萱／綜合報導

沙烏地阿拉伯的最高法院總務委員會在廢除鞭刑的兩天後，人權委員會（HRC）引述薩勒曼國王（King Salman）的一項皇家法令聲明，將不再對已被定罪的未成年者處以死刑。據報導指出，面對新法令的頒布，估計能讓至少6名什葉派少年躲過死刑，這些人是因未滿18歲時被指控參與阿拉伯之春的反政府抗議活動而遭判刑。

國際特赦組織（Amnesty International）在4月年度報告中表示，沙烏地阿拉伯是僅次於伊朗和中國的全球最大死刑執行國之一。

人權委員會主席阿瓦瓦德.阿拉瓦德（Awwad Alawwad）週日表示，這個法令意味著，任何因未成年而被判處死刑的犯罪者，將不再面臨處決，取而代之的是，將會在少年拘留所中被判處不超過10年的有期徒刑。對此，他也表示，對於沙國來說，「這是重要的一天，這個法令幫助我們建立了更現代的刑法」，並表明沙國致力於在我國各個部門進行關鍵性改革。

目前尚未明確說明此法令何時生效，而懲罰將改為監禁時間或罰款。

根據半島電視台（Al Jazeera）報導，沙烏地阿拉伯在2019年處決了184人，其中至少有一個是未成年。同時，對18歲以下的罪犯執行死刑，其實是違反了沙國已批准的《聯合國兒童權利公約》。

沙國王儲穆罕默德.本.薩勒曼王子（Prince Mohammed bin Salman）從2017年6月開始，對於沙國人權抱持越來越多批評的態度，也推動一系列旨在實現保守王國現代化的社會和經濟改革，但沒有統一的法律體系，無法與組成伊斯蘭法律的文本相提並論。

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