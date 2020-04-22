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沙烏地王儲私電普丁逼減產石油「驚爆大聲吵架」　匿名官員：美國事前就知情

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▲▼消息人士指出，俄羅斯總統普丁和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼在石油價格戰前大吵一架。（圖／路透／記者張靖榕合成）

▲沙烏地匿名官員指出，俄羅斯總統普丁和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼在石油價格戰前大吵一架。（圖／路透／記者張靖榕合成）

文／中央社記者何宏儒安卡拉22日專電

獨立新聞媒體《中東之眼》報導，俄羅斯總統普丁和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼上個月在電話中大吵一架，後來利雅德決定「用石油淹沒巿場」，導致油價一路狂瀉。

熟知內情的沙烏地官員告訴《中東之眼》（Middle East Eye），在此之前，兩國關係已緩和數月，雙方並同意一項重大軍售案。但因為這起口角，雙邊關係幾乎回到原點。

儘管全球需求因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行而下跌，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）3月6日集會時，主要油國仍無法就減產達成協議。普丁（Vladimir Putin）和沙爾曼（Mohammed bin Salman）就是在這場集會之前通電話。

不願具名的沙烏地官員說：「普丁和沙爾曼於油國集會前通話，沙爾曼咄咄逼人地下達最後通牒，威脅若無法達成協議，沙烏地就要發起價格戰。談話非常私人，他們衝著對方喊叫。最後通牒遭到普丁回絕，雙方不歡而散收場。」

另一位不願具名的消息人士指出，沙爾曼對普丁擺出咄咄逼人姿態前有先跟美國總統川普的女婿、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）聯絡。

消息人士指出：「庫許納轉達川普同意沙爾曼跟普丁通話，他沒有要求沙爾曼要這樣做，不過他知道而且沒有予以否決。沙爾曼於是自己決定打這通電話。」

石油輸出國家組織、俄羅斯和其他國家無法在上述集會中就每天減產150萬桶達成共識，油價接著便暴跌。有關那次集會的報導指出，沙烏地試圖以強硬手段對付俄羅斯。一名產業分析師評論說：「看到普丁被逼入絕境的險象。」

川普起初為油價崩跌而喝彩，認為可以用便宜原油來填補美國儲備。不過在美國石油業者抗議之後，白宮態度就出現「髮夾彎」。大部分廠商都有投資成本更高的頁岩油探勘，油價顯著上漲才能讓他們損益兩平。

去年9月沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）石油設施遭到伊朗攻擊後，川普對此無動於衷。莫斯科逮著機會，從那個時候開始和利雅德默默地拓展外交關係。但是上述通話引發齟齬，使得雙方長達數月努力的成果化為烏有。

消息人士透露，沙烏地於1月中旬原則上決定採購俄羅斯的鎧甲S1M彈炮合一防空系統（Pantsir S1M SPAAGM）。官員指出，雙方未簽合同，但已作成決定，不過沙烏地有但書，希望此一俄羅斯系統有一部分能在沙烏地生產，「他們認真看待這套系統，當時距沙烏地阿美遇襲不過3個月」。

相關磋商是透過普丁人馬、俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）進行聯繫。俄羅斯和沙烏地後來之所以能夠達成4月12日宣布的石油協議，他也扮演重要角色。但是此一協議終究不足以防止20日出現破天荒的負油價。

消息人士指出，德米崔耶夫於2月22日與沙爾曼會晤時，王儲就對油價走跌引以為憂。官員指出：「當時（新冠肺炎）疫情的影響已顯而易見，油價開始下跌。他以普丁特使身分到訪，探討相關議題。那場會晤氣氛不錯，但是穆罕默德．沙爾曼就我們的預算無法承受油價下跌表達憂心。」

德米崔耶夫還詢問沙爾曼，能不能將遊艇停泊在沙烏地外海。這名消息人士指出：「當時雙邊關係還挺好的。」

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