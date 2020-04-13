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【英語多益通】OPEC+達成石油減產協議！價格漲跌的英文是？

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▲加油站，中國石油，中油，油價，加油，機車。（圖／記者張一中攝）

▲ 加油站。（圖／記者張一中攝）

文／李海碩

日前國際油價受到石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯的減產協議談判破裂、以及全球肺炎疫情影響，價格劇烈起伏。本（4）月12日OPEC與俄羅斯等其他非OPEC產油國達成史上最大規模減產協議，同意在5、6月每日減產970萬桶原油，又為油價走勢增添更多變數。這時若要用英文談論價格的漲跌，會用到哪些多益單字呢？我們一起來看看。

石油的英文怎麼說

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一般的食用油稱為cooking oil，而說到油價漲跌所指的油，有三個相關單字與用法你必須知道：crude oil（原油）、petroleum（石油）、gasoline（汽油）。

其中crude oil是最常見的用法，crude原意為「天然生成的；未經加工的」，與oil連用，就是「原油」；且因為太常連用了，也可以直接用crude。而oil price表示油價，形容油的數量時，因為運送原油通常裝在鐵桶中，故量詞為barrel（桶）。

Crude oil price settled at a four-year low, coming to $30 a barrel.
（原油價格落在4年來低點，來到30美元一桶。）

而petroleum的意思是「石油」，因為petro-字根是「石頭」的意思。「加油站」的其中一個說法就是petrol station，可簡稱為petro；而因為去加油站是要把油「加滿」，所以也可以說是filling station。

以石油製成的石化產品，都可使用petroleum這個字，最常見的就是petroleum jelly。可別以為jelly就是果凍，這是石油膠（脂），一種由石油分餾製成的潤膚軟膏，最常見的廠牌是Vaseline（凡士林）。

The prices of petroleum products are likely to surge.
（石化產品的價位很可能會飆升。）

石油精煉後就變成汽油，「加油站」的另一個說法即為gas station，gas為gasoline的簡寫。例如95無鉛就是unleaded 95。此外，常見的fuel則是「燃油」的意思。

The gasoline price will be adjusted next week.
（汽油價格下週將會調整。）

上升與下跌

價格的上升與下跌在商業英文中非常重要，說法也非常多元：

● 上／下、起／落：be(go) up/down、rise/fall

用「上／下」、「起／落」來表達價位的起伏是最單純的方式。其中up/down常搭配be動詞或表達方向移動的go；後方可加上by以說明變化比率，價位落點則可用to來表達。

The stock price was up by / went down by 2 percent to $12.3.
（股價漲了2%，來到美金12.3元。）

The stock price went down by 2 percent to 12.3.
（股價跌了2%，來到美金12.3元。）

由於在形容事件時，漲跌通常已經結束了，因此注意動詞要用過去式；而rise、fall這兩個動詞又剛好都是不規則動詞，故請記下三態：rise/rose/risen；fall/fell/fallen。

The index rose by 3.5 percent, making the historical new height.
（指數上漲了3.5%，來到了歷史新高。）

● 飆漲：soar、skyrocket、surge

soar的原意是翱翔，比喻大漲。

Face masks, fruits, and vegetable prices soared in certain countries due to the influence of COVID-19.
（受武漢肺炎的影響，某些國家的口罩、水果、蔬菜等價格皆已飛漲。）

rocket是火箭，skyrocket把火箭升空的概念放了進來，用一飛沖天的意象形容高漲。

When things get worse, the demands for precious metals are about to skyrocket.
（當狀況變糟時，對貴金屬的需求很有可能飆漲。）

surge原意是指海浪的洶湧、奔騰，比喻價格忽然漲起，而且來得又急又快。

You are likely to see a surge in blood sugar and insulin after a large meal.
（吃完大餐後，您的血糖與胰島素可能會飆升。）

● 大跌：take a nosedive、collapse、plummet

dive為「潛水」，加上nose表示「直直地下潛」，比喻「急轉直下」。股市中常用中文「跳水了」形容價位大跌，有異曲同工之妙。take a dive還有「放水」的意思，但是請特別注意，take a dive的放水要用於放水以「獲得自身好處（for personal gain）」的狀況。

LED stocks took a nosedive on the stock market.
（LED股票在股市中一瀉千里。）

Leon took a dive in the speech contest.
（Leon在演講比賽中故意放水。）

collapse的意思是「崩塌」，表示市場整個都要垮了，中文常用「崩跌」形容。

The oil price collapse is far from over.
（油價崩盤才剛開始呢。）

plummet表示「垂直落下」，故也可用於形容「暴跌」。請注意plummet常以現在分詞作為形容詞的形式出現，比如：

Plummeting oil prices have aroused more fear in the consumers’ market.
（油價暴跌在消費者市場中已經引起許多恐慌。）

Oil has plummeted into bear market territory.
（原油已經跌至了熊市的領土。）

增值與貶值

除了漲跌，還可以用「升／貶」描述貨幣或價格的行情。升值是appreciate，貶值則是depreciate。中間有preci「寶貴」的字根，ap-表示「去…」、de-表示「去除…」。也就成了升值與貶值的用法。

Oil prices appreciate more than $1 as the conflict situation intensifies.
（隨著衝突局勢加劇，油價升值超過一美元。）

Multiple currencies may see depreciation as the coronavirus disease 2019 continue to spread worldwide.
（隨著武漢肺炎在全球持續肆虐，多種貨幣匯率可能貶值。）

此外，appreciate也常用於表達「感激」之意，但只能感激「事物」，不能感激「人」，如：

People often forget to appreciate what they have until they are about to lose them.
（人們常常會忘記珍惜自己所擁有的事物，直至快失去為止。）

Your help is much appreciated.
（非常感激您的協助。）

供給與需求

所有原物料的漲跌都逃不過經濟學的供需法則，供給為supply，需求為demand。

The oil prices have nearly halved as demand plummeted.
（原油的價格在需求暴跌後已經近乎腰斬。）

Many products are in short supply due to the influence of coronavirus.
（因冠狀病毒影響，許多產品供不應求。）

【多益模擬試題】

1. _____ oil prices has led to negative effects on the investment market.
(A) Plummeting
(B) Plummets
(C) Plummet
(D) Plum

2. Please kindly send the form back. Your help is much _____.
(A) appreciate
(B) appreciation
(C) appreciated
(D) appreciates

解析：

1. 正解為(A)。題意為「油價暴跌已對投資市場造成負面影響。」(B)是第三人稱現在式、(C)是動詞原型，兩者皆為錯誤動詞型態，(D)為「梅子」，語意不符。

2. 正解為(C)。題意為「煩請將表格寄回，非常感謝您的協助。」空格前方已有be動詞，故後方動詞僅能為被動的分詞型態。(A)為動詞原型，(B)為名詞，(C)為過去分詞，(D)為第三人稱現在式。故應選(C)。

延伸閱讀》支持防疫不出門！「社交距離」、「自我隔離」的英文怎麼說？

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