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LIVE／敦睦染疫調查進度報告　國防部最新說明

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記者陶本和／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染事件，引起國人恐慌，不過，疫情中心指揮官、衛福部長陳時中26日表示，從17日召回至目前，沒有社區有確診案例，初步狀況是放心了。對此，國防部27日下午4時舉行記者會，針對調查進度報告與外界相關疑慮進行說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

陳時中指出，從磐石艦爆發官兵確診之後，17日火速召回，18日進入檢疫所至今，已經有8至9天，第一波最緊張的時候已經過去了，這幾天也沒有看到社區有確診案例，「初步來說是放心了，等到14天就比較能鬆一口氣，到時候還有自主管理7至14天，才是完完全全放心」。

對於敦睦艦隊染疫事件以來，由於國軍、海軍在資料的彙整與對外說明上有一定難處，導致諸多外界的質疑。為此，國防部從上週開始，比照中央疫情流行指揮中心，「每日」召開記者會。

不過，國防部接連公布包括安全回報、聯檢小組，以及國防部長嚴德發簽核公文等相關證據後，外界質疑聲浪漸小；週末時，國軍則暫緩記者會，全力進行調查工作。

國防部27日下午，依照慣例再次召開記者會，據了解，記者會將針對剩下部分的外界疑問進行說明。此外，由於後續的調查，還要等官兵隔離期滿後才能約詢與進行，因此國防部也規劃接下來如果有新的進度，才會召開臨時記者會，對外說明。

▲▼國防部記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國防軍政副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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