快訊／連續15天無本土案例「今日一樣0確診」　累計290人解除隔離！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，國內今日無新增個案；昨(26)日新增498例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報60,956例(含59,269例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，290人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前5人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,916人，其中585人為居家隔離對象，已採檢262人，254人為陰性，其餘檢驗中；1,331人為自主健康管理對象。

指揮中心表示，全球累計3,004,956例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國979,128例、西班牙226,629例、義大利197,675例、法國191,743例及德國154,175例為多；病例中205,901例死亡，以美國55,318例、義大利26,644例、西班牙23,190例、法國22,856例及英國20,732例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。





▲4月27日0確診。（圖／曾梓倩製）



▲0427無確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）