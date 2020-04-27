陸人大常委首次「現場＋視訊」　拍板兩會召開日期

▲陸2020兩會確切召開時間，近日公布。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議昨26日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，為期4天會期，首次全程現場加上視訊方式開會，由人大委員長栗戰書主持。會議審議並表決通過關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定草案。

根據新華社報導，本次會議採用現場出席和網路視頻出席相結合，常委會組成人員123人現場出席會議，47人通過網路視頻方式出席會議，共170人，出席人數符合法定人數。

回顧過去，每年大陸兩會參與人員加上中外媒體，至少數萬人聚集。外界也觀望，考量疫情影響，今年推遲的兩會是否比照辦理，加入視訊會議，同時展現5Ｇ技術。如果確定採用，這也是大陸兩史上第一次使用視訊科技開會。

至於兩會確切時間？將於此次會議最後拍板定案。根據《星島日報》消息指出，大陸已經基本控制疫情，中央初步拍板兩會將在五月下旬舉行，會期不超過十天，創下會期最短的兩會。不過，這項消息，至今未獲得官方證實。

▲考量疫情影響，大陸今年兩會可能採取適度的視訊會議。（示意圖／記者曾俊豪攝）

另外，該報導指出，會議聽取憲法和法律委員會副主任委員叢斌作的關於生物安全法草案修改情況的彙報。草案二審稿明確生物安全是國家安全的重要組成部分，規定建立健全國家生物安全領導體制。對草案結構進行適當調整，突出生物安全風險防控，就完善監測、預警、報告、溯源等制度，進一步加強人類遺傳資源與生物資源管理，提高應對生物安全風險的能力等作出規定。

草案還對實驗室生物安全管理、人類遺傳資源與生物資源安全管理、防範生物恐怖與生化武器威脅、生物安全能力建設等方面內容作出了規定，並明確了相關法律責任。