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川普推「注射消毒水」治新冠肺炎！　中聯部「大讚」做得對：可以漱口~

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▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普日前「可將消毒水注入體內治療新冠肺炎」的言論，引發各界抨擊，公衛專家也急著呼籲民眾不要隨意嘗試。中共中央對外聯絡部（中聯部）發言人胡兆明26日連發2條推特諷刺川普，「總統先生是對的，有些人確實需要注射消毒劑，或至少用它漱口。」

川普23日提到醫療團隊或許可以研究，將消毒劑注入體內，治療新冠肺炎，儘管公衛專家急著滅火，還是出現了民眾食用清潔劑中毒的案件。根據《紐約每日新聞》報導，在23日晚間9時至24下午3時之間，短短18小時內就接獲30起清潔劑中毒案件，比去年同期多了17件，所幸目前並無人因此死亡。

肺科醫師、全球公衛政策專家普塔（Vin Gupta）表示，任何劑量的清潔劑都不適合注射或攝入體內，即使少量也有可能致命，這種發言「是不負責任且危險的」。紐約市衛生專員巴波特（Oxiris Barbot）也在推特表示，絕不能從嘴巴、耳朵、鼻子，或任何方式食用消毒劑，「這會讓人面臨巨大的風險。」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普語出驚人。（圖／路透）

川普24日則在白宮回應稱，自己是以諷刺的口吻（being sarcastic）向記者提問，想觀察會有什麼反應。

6日，胡兆明發了2條推特寫到，「總統先生是對的，消毒劑是一種有效的殺死病毒的方法，而且比戴口罩爭議更小；順便說一下，中國是世界上最大的消毒劑出口國，如果美國消毒劑出現短缺，放輕鬆，你可以從中國進口一些。」

他還進一步諷刺，「總統先生是對的，有些人確實需要注射消毒劑，或至少用它漱口，這樣他們在交談時就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」

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