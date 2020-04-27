杭州小學生上課戴「一米帽」保持安全距離　網：老祖宗替我們想好了

▲開學第一天，杭州小學生戴「一米帽」上課。（圖／翻攝自新浪網）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸浙江杭州養正小學26日正式開學，為了使學生之間可以保持安全的社交距離，要求來上學的孩童戴上「一米帽」，遵守「頭戴一米帽、保持一米距」的守則，外觀神似宋代官帽，照片在網路上曝光之後，看起來彷彿百官上朝，引起網友們熱議。

綜合陸媒報導，家長為了響應學校的防疫措施，開學前在家中與孩子一起製作「一米帽」，選用安全、衛生且環保的材料當做帽子主體，再分別於左右兩端加上長50公分的紙板，就完成「一米帽」。校方認為，在家中DIY的過程可以增進親子互動的機會，還可以培養學生防疫的意識。

▲大家發揮創意，做出屬於自己的「一米帽」。（圖／翻攝自新浪網）



一米帽的外觀酷似宋代官帽，兩端長著大翅膀，引起網友熱議，以「#杭州小學生戴一米帽上課#」為標籤討論，「有百官上朝的既視感」、「宋太祖沒申請專利，就這麼被山寨了！」、「原來老祖宗都已經替我們想好了。」

開學的第一天，人人都戴上「一米帽」，校方也要求，不能碰到他人的帽子，也不能損壞帽子，「保持一公尺的安全距離」。學校也特別舉行「一米帽」的防疫知識問答、請學生介紹「我和一米帽的故事」和票選最喜愛的一米帽，為防疫增添不少樂趣。