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陸本土確診「降至100以下」！副總理率中央指導組離鄂返京

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▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，大陸國家衛健委今（27）日宣佈，湖北26日首次無現有確診和疑似病例報告，全國現有本土確診病例降至100例以下。武漢住院患者清零後，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭率中央指導組，也於今日離開武漢返回北京。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒今日宣佈，26日湖北首次無現有確診和疑似病例報告，全國現有本土確診病例降至100例以下，境外輸入病例治癒出院超過1000例；尚在醫學觀察無症狀感染者仍有近千例，要擴大檢測範圍，做到重點人群應檢盡檢。

▲▼大陸國務院副總理孫春蘭。（圖／翻攝央視）

▲孫春蘭1月27日作為「中央赴湖北指導組」組長率團抵達武漢市。（圖／翻攝央視）

隨著新冠肺炎疫情緩和，孫春蘭在經中共總書記、國家主席習近平批准後，今日離開武漢返回北京，湖北省、武漢市疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變。作為大陸高層在最前線的代表，孫春蘭在過去3個月扭轉疫情形勢的時期，扮演了重要角色。

根據27日的最新通報，4月26日0至24時，大陸新增確診病例3例，其中2例為境外輸入病例，1例為本土病例（黑龍江1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例5例，其中4例為境外輸入病例，1例為本土病例（北京1例）。值得注意的是，大陸已連續12天無新增死亡病例。

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