火場太燙「室友7樓跳下逃生」！半夜「後遺症頻發作」　他嘆：真的很可怕

▲林森錢櫃火警，等待救援民眾窗邊揮手。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張嘉晏／綜合報導

林森錢櫃大火奪5命，最讓外界不解的是「到底是誰關了警報系統」，而檢方目前尚在釐清中。律師林智群今（27日）也發文提醒火災的可怕，透露室友雖在一場火災中倖存，卻仍留下可怕的後遺症。

林智群在臉書發文，他回憶起過去在高雄岡山受預官訓，當時是4人同住一間房間，其中一名室友時不時都會在半夜發出怪聲，似乎是在喊「快逃」之類的話語。

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事後他才得知，原來室友曾在嘉義的一場旅館火災中死裡逃生。當時室友躲在7樓窗戶邊，因為周圍溫度太高，已經到「燙」的感覺了，再加上又等不到救援，他不得不從7樓一躍而下，最後掉落在4樓的4個大水塔中間，才保住一命。

▲錢櫃火警出動了233名警消。（圖／記者李毓康攝）

然而，室友雖然死裡逃生，卻留下「半夜會嚇醒」的後遺症，最後一節脊椎也因為撞到水塔而碎裂，讓林智群大嘆「火災很可怕的」。

貼文上線後，也有網友留言分享，18年前家裡因為裝修導致電線走火，當時火場中濃煙密布、伸手不見五指，根本搞不清楚方向，才讓他明白「電影裡演的都是騙人的」，「哪裡還能像電影裡的男主，帥氣地自由進出，火場中來回穿梭最終順利救出女主，騙很大啊！」

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