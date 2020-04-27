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北市調查報告出爐：錢櫃起火點為儲藏室　5大消防設備關閉「形同虛設」

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▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

▲錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

北市錢櫃林森店發生大火釀成5死與多人受傷意外，北市消防局27日公布調查報告，錢櫃消防安全5大設備關閉，「形同消防設備虛設」。根據消防局公布的三張內部照片，現場只見走廊焦黑一片，裝潢全燒光，景象駭人。

消防局長吳俊鴻表示，26日10點57分接受報案，11點03分抵達現場，花了27分鐘撲滅，現場一共出動233名消防人員、93台車輛，共救出156人，另外有95人送醫。

消防局調查報告指出，錢櫃的火警受信總機地區音響關閉，未連動緊急廣播設備，排煙受信總機未定位。火災發生時，各層排煙閘門均未開啟。

另外，B2室內消防栓設備消防泵浦，控制盤操作開關為「停」。主幹管閘閥為開啟狀態，5、6樓並未使用室內消防栓。水帶連接出水口而未能使用。

對於消防設備，吳俊鴻說，107年到今年3月30號聯檢都是合格，錢櫃1月申請執照變更，但沒有施工消防計畫，他們調查發現，消防五大設備關閉，「形同消防設備虛設」，室內消防栓、自動灑水設備、火警自動警報、緊急廣播設備，以及排煙閘門都沒有啟動，造成市民嗆昏暈倒。

吳俊鴻表示，起火點為西北角儲藏室，火災原因偵查不公開原則不說明。北市副市長黃珊珊也說，主要是堆放小沙發，材質比較容易燃燒，儲藏室平常沒有在使用，跟施工有沒有關係，目前因果關係沒有辦法確認，但是消防施關閉才是傷亡擴大的原因。

不過，根據稍早之前曝光的監視器畫面，在5樓的儲藏室，事發前疑似一位工人進入儲藏室內充電，這名工人進到裡頭前手上還拿著手機，但當他走出儲藏室後，手上就空無一物，但詳細的起火原因、事發背景等，仍有待火調人員、檢察官進一步調查釐清。

▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

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