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借錢給女義工並誆稱神明要2人發生性關係　老翁被拒竟持棍傷人被提告

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▲吳姓女義工遭蔡姓老翁持棍打傷手、腳多處瘀挫傷，吳女持驗傷單向警方報案提告蔡男傷害及恐嚇等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳姓女義工遭蔡姓老翁持棍打傷手、腳多處瘀挫傷，吳女持驗傷單向警方報案提告蔡男傷害及恐嚇等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市１名蔡姓老翁被指控，經常至南區永成路１處佛堂參拜，得知吳姓女義工經濟困難，借錢給吳女，並涉嫌誆稱神明指示要吳女與他發生性關係，蔡翁遭拒後開始騷擾吳女，4月26日清晨蔡翁持約5、6尺長的「齊眉」鐵棍打傷吳女手、腳多處瘀傷，揚言要吳女「斷手斷腳」，吳女飽受驚嚇驗傷後報警提告。

據46歲吳姓女子指控控稱，蔡翁（70多歲）幾乎每天都會去佛堂參拜，雙方進而認識，2019年6、7月間某日，蔡翁表示要請吳女吃飯，兩人吃完飯後蔡翁得知吳女經濟困難，展現出極度關心，吳女順勢向蔡男借錢，蔡男表示：「待會兒回佛堂向神明擲筊，若神明同意，我就借妳」。

兩人回佛堂請示神明並擲筊，結果獲聖筊應允，蔡翁當晚請吳女去他家拿錢，吳女依約到蔡翁家，蔡翁拿錢給吳女時說，「我有再向神明請示，神明表示錢借給妳，就是要妳與我在一起，所以等一下我們就去賓館」；吳女聞言嚇得說她要上班，趕緊離開。

蔡翁遭拒後隔約1周，即藉口請吳女載他去就醫，沒想到蔡翁竟報警，指借錢給吳女，請警方調查吳女「將錢花用於何處？」，警方表示無法處理。此後，蔡翁即天天打電話給吳女騷擾，吳女不堪其擾，但礙於對方有恩於她，便選擇隱忍。
吳女表示，當時蔡翁不但說不需寫借據，甚至同意有能力時才還，吳女很感謝蔡翁伸出援手借錢給她，但因蔡翁天天打電話給她，今年初吳女向蔡翁表示，臨時工的收入非常微薄，況且還背負債務，每月僅能還１千元，蔡男堅持每月要還1500元。

▲吳姓女義工遭蔡姓老翁持棍打傷手、腳多處瘀挫傷，吳女持驗傷單向警方報案提告蔡男傷害及恐嚇等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲吳姓女義工遭蔡姓老翁持棍打傷手、腳多處瘀挫傷，吳女持驗傷單向警方報案提告蔡男傷害及恐嚇等罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月26日清晨5時多，蔡翁騎車載著一支約5、6尺長的「齊眉」鐵棍前往佛堂，見吳女到佛堂，立即持鐵棍上前揮打，吳女突遭揮打，當下嚇得愣住，蔡男卻是邊打邊吼「乎妳死，這樣打，剛好而已」，甚至恐嚇要吳女「斷手斷腳」，吳女趁隙騎車逃離，趕緊去醫院驗傷，吳女手、腳多處瘀挫傷，吳女持驗傷單向警方報案提告蔡翁傷害及恐嚇等罪嫌。

吳女指出，她的友人打電話給蔡男，蔡男坦承打人，但辯稱係吳女欠錢不還，還不接電話，因此他才憤而打人；台南市警第六分局已受理報案，傳喚蔡翁到案說明偵辦中。

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