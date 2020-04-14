跟國中妹摩鐵戰4回害懷孕！渣男怕吃官司…囚禁她「1天給1餐」逼拍裸照

▲許姓男子讓國中少女安安懷孕後，為了不被提告，竟強迫安安拍裸照以此作為籌碼威脅。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／台南報導

許姓男子在交友軟體上認識國中少女安安（化名）後，明知安安仍是學生，還約她至摩鐵發生關係，致女方懷孕，隨後深怕安安家人會對他提告，竟逼迫女方拍裸照以此威脅，揚言「說出去就把裸照上傳網路」，嚇得安安只好乖乖順從。法院審理完依妨害性自主等罪，判許男8年4月。

許男2017年6月間透過交友軟體認識15歲少女安安，2人相談甚歡後，許男明知安安仍在國中就學，仍於同年6月底至12月間4次邀安安分別至彰化、雲林、嘉義等處摩鐵及他住處開房間發生關係。

同年12月26日晚間許男得知安安懷孕，為避免自己被提告須擔負法律責任，他竟先沒收安安手機，讓她與外界斷連，隨後再拿出自己手機拍攝女方3張裸照，以此作為籌碼威脅，「如果說出去的話，我就會把裸照傳到網路上」。安安當下因害怕回不了家，只好乖乖配合，所幸隔日她終於拿回手機與表姐聯絡上，順利返家，不過後來她因仍擔心裸照會外流出去，遂在爸爸陪同下前往警局報案。

▲許姓男子與國中少女安安在交友軟體上相識，事後相約至摩鐵發生關係4次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

法院審理時安安表姐出庭證稱，接到安安時見她整個人快垮掉、快暈倒的樣子，一問之下才知，原來安安跟許男在一起的日子裡，許男幾乎每天只給她吃一餐！同時她也表示，在與許男通話的過程中，許男有提出條件威脅，「若不起訴（提告），明天可以送安安回家」。

雲林地院審理時認為，許男為逞一時性慾竟與未滿16歲女子性交，事後見安安懷孕深怕自己惹事上身，還逼拍裸照以此威脅，致安安身心受創，行為實在不應該，審結依「對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交」共4罪，處有期徒刑7月；又依「違反本人意願，拍攝猥褻照片」處7年6月徒刑，合計應執行8年2月；案經上訴，二審高院維持原判。

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