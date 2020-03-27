愛上小六女！19歲男凍未條…在她家客廳壞壞5次　下場慘曝

▲19歲王男與12歲少女晶晶交往後，2人5度發生關係，王男因此被依妨害性自主罪判有期徒刑3年8月。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／宜蘭報導

19歲王姓男子在臉書認識小學6年級少女晶晶（化名），2人交往成為男女朋友後，多次在女方家客廳發生關係。晶晶升上國中後將此事告知學校老師，老師覺得在這年紀發生此事實在不妥，速向上通報，同時也趕緊告訴晶晶父母。法院審理完依妨害性自主罪判王男有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

王男2018年5月中旬透過臉書認識12歲少女晶晶，2人月底時成為男女朋友，交往期間王男明知晶晶才小學6年級，身心發展、性自主能力及事務判斷能力尚未成熟，卻仍於同年7月至9月間，5度在晶晶家中客廳與她發生關係。晶晶上國中後一日向老師告知此事，老師聽完覺得不妥，速依性侵害犯罪防治法規定先行通報，隨後晶晶也在爸爸陪同下前往警局報案。

高雄地院審理時王男坦承犯行，但期間他不僅未取得晶晶父母諒解，還持續帶晶晶外出。法官認為，王男為滿足自己性慾，竟不顧晶晶年紀還小就與她發生關係，考量他過去無前科紀錄，案發時年僅19歲，年紀尚輕、思慮未周，依對未滿14歲女子為性交共5次（共5罪），各處有期徒刑3年，合併後應執行3年8月。全案仍可上訴。

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