救援影像曝／台中婦南下參加告別式　慘被「奪魂樹」壓胸殞命

▲救護車抵達現場時，被樹木壓傷的4人都已全數救出，但陳婦送醫傷重不治。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄三民區義永寺10日上午傳出一場外，一名陳姓婦人（67歲）與丈夫、2名親友正在園區內的一棵榕樹下休息時，榕樹卻突然傾倒將4位民眾壓傷，其中陳婦銀因胸部骨折，緊急送醫後傷重不治，但詳細的意外原因仍待檢警勘驗，目前家屬疑點圍繞在廟方去年已被信徒告知樹木生病。

據了解，陳婦與丈夫（72歲）與2名親友到義永寺參加親友喪禮，在等待的時間坐在榕樹下聊天休息，沒想到榕樹卻忽然傾倒，將樹下的4人壓傷，一旁的民眾見狀趕緊將所有人救出，警消獲報趕抵後，發現陳婦胸骨骨折昏迷，丈夫陳男（72歲）頭部撕裂傷、臀部疼痛，孫姪女陳女（29歲）背部疼痛、臉部紅腫瘀血，另名親戚謝男（35歲）頭部挫傷，不幸的是，陳婦送醫後傷重不治，其餘3人傷勢無大礙。

▲三民二分局民族所所長張文聰說明處理經過。（圖／記者洪正達攝）



警方指出，昨天上午11點左右接到報案指出，有4位民眾乘涼時被樹木壓傷，不過其中一位民眾送醫時傷重不治，目前已報請檢察官相驗，目前了解到4位民眾都是從台中南下參加告別式，目前僅能初判是土石鬆軟導致樹木倒塌，後續仍要蒐集相關資料並彙整相關意見才可釐清相關責任。

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